2018年10月05日 21:13 中時 葉書宏

「2018深坑多福宴」今（5日）下午7時許在新北市深坑老街登場。（葉書宏攝）

「2018深坑多福宴」今（5日）下午7時許在新北市深坑老街登場。（葉書宏攝）

「2018深坑多福宴」今（5日）下午7時許在新北市深坑老街登場。（葉書宏攝）

「2018深坑多福宴」今（5日）下午7時許在新北市深坑老街登場。（葉書宏攝）

「2018深坑多福宴」今（5日）下午7時許在新北市深坑老街登場。（葉書宏攝）

深坑「多福宴」上菜！逾500人大啖豆腐美食

「2018深坑多福宴」今（5日）下午7時許在新北市深坑老街登場，14道經典的深坑豆腐料理及五星飯店的高檔創新菜色澎湃上桌，今年開放報名5分鐘之內50桌銷售一空，打破歷年銷售紀錄。

新北市長朱立倫到場頒獎給深坑商圈的優選名店和網路票選人氣店家，歡迎民眾一起到深坑賞美景、吃美食。

朱立倫表示，深坑以美味豆腐享譽全台，在地美食也相當多元，因此每年的多福宴都受到國內外饕客高度期待，尤其今年以「經典創新」為主題推出的14道料理，不論菜色與份量都勝過往年，今年多福宴在開放報名短短5分鐘之內就將全部50桌銷售一空。

朱立倫期許，深坑老街可以越來越好、越來越旺，不單單僅是豆腐，還有很多美食、年輕人的新創作品，值得民眾品嘗。

14道料理在悠揚的烏克麗麗的樂聲中陸續上桌，首先是冷盤「金銀扇影白玉盤」，再來是3道前菜「黃金泡菜臭豆腐捲」、「香煎富貴餅」、「喀滋喀哩古早味卜肉」，讓參與的民眾胃口大開。

緊接著4道豐盛的主菜「糖醋金黃豆腐魚」、「雙色古早味油飯」、「乾鍋臭豆腐」與「東方白富貴牛肉」，還有2道湯煲，分別是「豆腐羹湯」和「日月麻辣臭豆腐」，道道兼具色香味的深坑在地美食，讓整個深坑老街人聲鼎沸、菜香撲鼻，現場民眾更是筷子停不住，吃飽又吃巧。

多福宴最後上的四道甜點「碳烤豆腐冰淇淋」、「豆腐麻糬」、「賺錢湯」與「黃金豆腐佐墨爾本黑森林」，各有不同的滋味與口感，替多福宴畫下完美的句點。

另外，經發局長張峯源登台表演小提琴為活動帶來高潮。經發局表示，深坑多元美味的豆腐結合古樸的老街，再加上傳統辦桌文化，就是吸引民眾的主要原因，未來市府將持續推廣各地特色美食，歡迎民眾多來新北市賞美景、吃美食。

經發局表示，提到豆腐不能不提到深坑，近年來透過多福宴的舉辦激盪出更多元的創意美味料理，並與當地優良業者合作，加值深坑多福宴的知名度，讓深坑豆腐更加遠近馳名，且深坑老街充滿濃厚懷舊風情，相當值得一遊，歡迎民眾多到深坑走走，品嚐豆腐的多元美味及感受復古的街景氛圍。

(中時 )