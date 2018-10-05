黃暐瀚：年底選戰 民進黨恐因「憤怒柯粉們」全台告急！

2018年10月05日 21:10 中時電子報 黃麗蓉

器官移植風暴，《屠殺》作者葛特曼在來台記者會中，控台北市長柯文哲是liar (騙子) ，柯怒提告。資深媒體人黃暐瀚直指，柯文哲是不是器官掮客這事吵了4年，還在吵。民進黨年底選戰極可能因為「憤怒的柯粉們」全台告急！

柯P近來捲入「花名冊」、器官移植風波，黃暐瀚指出，誰會在太太面前講買春？哪個掮客會傻到給作者照片出書？光是掮客接受訪問承認自己是掮客，這「生意」等於就此斷了，再也無法撈錢。哪個掮客會這麼傻？這事合理嗎？雖指控「不合理」，不代表柯P就一定「不可能」去當掮客！但最重要的是，得拿出證據來。

黃暐瀚直言，器官移植案基本上已經不會有標準答案了。信者恆信、不信者恆不信，再過2年，再過6年，仍是如此。不過這樣的指控，卻讓「柯粉們」極憤怒。

黃暐瀚點出，柯粉們原本看民進黨中央執政不力，對年底投票意興闌珊，現在不只「不投民進黨」，更已經氣到決定要「改投國民黨」了。這股憤怒對多席次選舉的議員選戰，影響或許不大，但在單席次選舉的縣市長部分，尤其目前已陷五五波選情的縣市，將可能因為板塊位移，從小贏變小輸，一舉落敗。

黃暐瀚在「Yahoo論壇」撰文強調，2014年民進黨靠白色力量席捲全台，民進黨年底選戰極可能因為「憤怒的柯粉們」全台告急。民進黨可說是成也柯文哲、敗也柯文哲！

(中時電子報)