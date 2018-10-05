全家攜手玄奘大學 在地料理王由這所學校獲得

2018年10月05日 21:14 中時 徐養齡

銀牌／最佳微電影獎，家齊高中-慢食imagine的米沙拉帶給評審耳目一新的感受。（校方提供）

樹人家商「東方Musketeteers」以東方美人茶養殖戶在地職人精神獲得銅牌獎。（校方提供）

台南光華高中「蛋願得名隊」獲得玄奘特別獎。（校方提供）

台灣知名便利商店為慶祝30周年，與新竹市玄奘大學舉辦「全家料理王」廚藝競賽，尋找在地料理王，5日進行決賽暨頒獎典禮，最終特優金牌獎由同德家商的「金饗同德」作品獲得，能拿到10萬元獎金外，並可赴日本美食甲子園協會活動觀摩，也有機會成為商品化在便利商店販售。

校方表示，競賽以「食農教育」為核心，重新連結農場到餐桌，建立安心飲食的健康觀念。評審團隊中，主辦單位邀請知名美食家胡天蘭、知名美食家兼廣播人王瑞瑤、該校客座教授、同時也是也是2017年世界麵包大賽冠軍陳耀訓主廚、福容大飯店主廚鐘易庭、日本全國美食甲子園協會藤田志穂，最終有18組隊伍脫穎而出，進入決賽。

餐旅系主任李杰奎說，對料理人來說烹調不單單只是把食物煮熟、調味、擺盤而已，而是更深入了解在地食材的種類與特色，並應用於料理中，透過本次與台灣知名便利商店共同舉辦的廚藝比賽，讓未來的料理明日之星在過程中學習尊重、愛惜、包容、共通、永續的多元化的觀念。

胡天蘭表示，台灣的超商透過比賽開發商品，讓超商不是只有無聊的時候買杯咖啡，還可以從商品中看到我們跟台灣這塊土地有關的故事，成為一個理性、靈性、感性都有的地方，為超商重新定義。

玄奘大學校長簡紹琦指出，透過學校教學及完善的設備資源，與在地農民進行產學合作鏈結，發展出健康在地食品共同為食安問題把關，並回饋社會。

賽事結果，由明道中學「復甦時代」獲得金牌與最佳創意獎，家齊高中「慢食」獲得銀牌獎，樹人家商「東方Musketeteers」獲得銅牌獎，玄奘特別獎則由台南光華高中的「蛋願得名隊」獲得。

(中時 )