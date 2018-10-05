正妹直播主超有愛 平溪天燈許願「浪浪都能有個家！」

2018年10月05日 21:15 中時 葉書宏

直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）

直播主苡甜日前到平溪旅遊時特地許下「流浪動物都能有個家！」。（葉書宏翻攝）

直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）

直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）

直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓。（葉書宏翻攝）

17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，她飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓，家中成了貓狗新樂園，日前到平溪旅遊時特地許下「流浪動物都能有個家！」網友們大讚「人美心更美！」

24歲苡甜畢業於餐飲相關科系，擁有中、西餐丙級證照，4個月前因喜愛唱歌開始當起直播主，目前以直播為主要工作。她認為，在直播平台中分享自己的歌聲及生活是相當開心的事情。

苡甜說，1隻狗為親戚無法飼養改由她照顧，另1隻狗是朋友贈送，2隻貓則是流浪貓，另外，又替中途之家照料2隻流浪貓，有1隻日前已找到新主人，目前共養2隻狗、3隻貓，雖然飼料、疫苗、照料費用不低，「這是甜蜜的負擔，要一直陪伴牠們走下去。」

苡甜日前到平溪旅遊放天燈，除了替自己的直播事業及家人、朋友許願外，她更寫下「流浪動物都能有個家！」希望不要再有動物流落街頭，未來她也想到動物之家當志工，為流浪動物盡一份心力。

(中時 )