中正大學附近嘉106鄉道將移除快慢車分隔島 改置中央分隔島

因快慢車道間分隔島造成視線死角及右轉車無法提早切入慢車道，未來將拆除兩側分隔島，改設中央分隔島。（張亦惠攝）

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嘉義縣民雄鄉嘉106鄉道與大學路三段交叉口號誌，今年8月起移除紅燈右轉號誌，改為綠燈快、慢車道皆可直行及右轉，因快、慢車以分隔島分道，有視線死角，就有民眾質疑，改為僅有綠燈是否讓此路口更加險象環生。縣府建設處道路管理科承辦科員陳有仁表示，未來將拆除兩側分隔島，改置中央分隔島，目前計畫已送交通部核定。

陳有仁說，因有民眾反應右轉燈號誌容易造成汽機車擦撞，因此評估後改為全綠燈號誌，依法民眾須在前一個路口切入慢車道，無法從快車道直接右轉，惟過去道路設計問題，慢車道過窄，無法同時容納汽、機車，因此無法強制民眾提早切入慢車道，只能提醒用路人行經此路段時多注意。

因快慢車道間分隔島造成視線死角及右轉車無法提早切入慢車道問題，目前縣府建設處已完成拆除兩側分隔島、設立中央分隔島的設計並提報前瞻計畫，計畫分為兩階段，第1階段起點為大民南路與106鄉道路口，終點為嘉106鄉道及嘉105鄉道交叉口，第2階段由前段終點延續至嘉106縣及大學路三段交叉口。

陳有仁表示，目前第1階段正在待交通部核定預算，盼交通部儘速核定，在年底前能發包、動工；因前瞻計畫有優先順序，縣府也極力爭取第2階段期程能與第1階段銜接，避免造成用路人困擾。

另大學路三段至台一線路段，管轄範圍為民雄鄉公所，民雄鄉公所建設課課長李紹誠表示，此路段也會配合縣府，整條道路一致改置中央分隔島，目前已完成部分設計，預估年底就能發包、動工。

(中時 )

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