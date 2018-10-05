蕭秉治爽嗑猛男海鮮 「射手舞」竟紅到泰國

2018年10月05日 21:35 中時 蔡琛儀

蕭秉治在泰國享用猛男海鮮餐。(相信提供)

蕭秉治睽違三年推出首張個人專輯，近日宣傳期將告一段落，但他仍一刻不得閒，4日就啟程去泰國，除了擔任五月天「人生無限公司」泰國場暖場嘉賓外，也正秘密拍攝11月播出的網路節目；他還造訪2018年網路爆紅的猛男海鮮餐廳，除了海鮮大又新鮮，餐廳的另一特色便是店員會換上性感服裝，並不時跳各地神曲帶動氣氛。

店員一聽到蕭秉治從台北來，當場大跳「射手舞」讓他又驚又喜，甚至連隔壁桌泰國客人得知他就是〈射手〉的原唱時，更搶著要求合照留念，五位猛男店員也貼心地示範海鮮吃法，他開心地說：「他們人好親切，又可愛，如果有機會來泰國開演唱會，希望能邀他們一起跳，很開心他們相處一個晚上，下次會帶朋友一起來！」

蕭秉治睽違三年推出首張個人專輯，近日宣傳期將告一段落，但他仍一刻不得閒，4日就啟程去泰國，除了擔任五月天「人生無限公司」泰國場暖場嘉賓外，也正秘密拍攝11月播出的網路節目；他還造訪2018年網路爆紅的猛男海鮮餐廳，除了海鮮大又新鮮，餐廳的另一特色便是店員會換上性感服裝，並不時跳各地神曲帶動氣氛。

店員一聽到蕭秉治從台北來，當場大跳「射手舞」讓他又驚又喜，甚至連隔壁桌泰國客人得知他就是〈射手〉的原唱時，更搶著要求合照留念，五位猛男店員也貼心地示範海鮮吃法，他開心地說：「他們人好親切，又可愛，如果有機會來泰國開演唱會，希望能邀他們一起跳，很開心他們相處一個晚上，下次會帶朋友一起來！」

(中時 )