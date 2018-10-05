國3連環9車追撞1死3傷 與總統車隊有關？國道警方否認

國3南下竹田段9車追撞，1駕駛頭部變形亡。(謝佳潾翻攝)

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國3南下竹田段發生9車追撞事故。(謝佳潾翻攝)
國3南下竹田段發生9車追撞事故。(謝佳潾攝)
國3南下竹田段發生9車追撞事故。(謝佳潾攝)

今天下午4點16分，國道三號南下竹田段414.7K發生9車追撞嚴重車禍，造成1死3傷，而當時正好遇上蔡英文總統南下視察行程的特勤交管，不免引發討論，國道警方稍早出面澄清，強調車禍現場離總統車隊有1.2公里遠，且停等車隊也有百餘公尺，初估研判是肇事小貨車未注意車前狀況。

第五公路警察大隊長黃得彰指出，今天下午4點14分，國道三號南下竹田至大鵬灣段因執行特勤勤務，而下達管制命令，4點16分停等車隊約有100多公尺遠，不料，4點16分30秒時，1台小貨車疑未注意車前狀況，完全沒煞車直接撞上前面停等的大貨車，導致大貨車又連環撞上前方7台小客車，而25歲許姓小貨車駕駛送醫後不治。

黃得彰說，總統車隊是在4點18分上竹田段，所以是車禍發生在先，且停等車隊距離總統車隊有1.2公里遠，因此，目前研判整起車禍肇因應為許姓駕駛未注意前方車況，至於是否因酒駕或其他原因，尚待調查。

黃得彰表示，執行特勤勤務時，會在距離入轄3公里前實施管制，由警員指揮紅旗、開響鳴器提醒駕駛車輛要慢慢減速，最後在距離特勤車隊1.2公里處停下，一切都依法規定辦理。

蔡英文總統今天南下屏東視察大潮州人工湖、2019台灣燈會等規畫狀況，車禍發生時，正巧是她視察完大潮州人工湖後，從萬巒要趕往東港的路上。

(中時 )

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