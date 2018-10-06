星期人物-侯友宜》連死都不怕 他要蘇貞昌把深澳說清楚

2018年10月06日 08:00 中時電子報 張怡文 、陳慧仙／專題報導 、陳慧仙／專題報導

1997年在南非武官家中圍捕陳進興，侯友宜接人質的鏡頭，全國都稟息以待。

※冒命圍捕陳進興 太太只問侯友宜一句話

１９９７年時隔巳２１年，當時身任台北市刑大大隊長的侯友宜，參與白曉燕命案專案小組，共同緝拿連續殺人搶劫要犯陳進興、林春生和高天民等三人，警方多日在北市街頭驚險的追捕過程，不少人至今難忘，尤其是最後陳進興闖入南非武官家中綁架家人，侯友宜帶著警察兄弟們徹夜圍捕，也冒死勸說，所有過程電視台ＳＮＧ全程播放，那一夜，很多人都沒睡。

※嫁給每天拚生死的尪 侯太沒說後悔

當問到侯友宜，追捕陳進興的那天晚上究竟想什麼？有沒有想過太太和三個女兒？侯友宜停了一下說，在白曉燕案發生之前，他每天都帶著弟兄，沒日沒夜出生入死辦案，但太太都不太了解，因為當年抓人過程沒有SNG直播，電視新聞也只有事後的靜態畫面，回家他也不會說案情，太太只知道先生工作就是辦案。

沒想到追捕陳進興的第二天，太太早上照常去買菜，回家卻被管理員罵：「妳尪拚死拚活，妳還有心情買菜，回家看看電視就知道！」，看電視後太太一言不發，等侯友宜回家後，就把他叫進房間，不想讓孩子聽到夫妻的對話，因為太太問他：「你拚這條命時，有想到我們母女嗎？」太太問得很嚴肅，過去從沒這樣，但侯友宜也直接回答：「老實說沒有，因為如果想到妳和三小孩的話，就不敢了」，原來當年侯家三個女兒，最大才國一，老二國小，老三才八個月。

太太聽完什麼都沒說就走了，侯友宜一個人在房間發呆，因為多說無益，從此太太也不再說起這些事，因為她明白，先生就是這樣拚生死的警察，在侯友宜心中，當警察辦案遠超過家庭對他的價值。

即使如此，太太從來沒有說過後悔嫁他，因為這是自己的選擇，他有自信地說：「嫁到我這種先生不是壞事，我認真拚命做事，太太認真帶孩子，各自做好自己的任務」，小孩成長要父母陪，但父母職業不一樣，就有不同的教育方式。

圍撼陳進興時，侯友宜手上抱著七八個月大的人質小孩，那時他自己最小的女兒也才八個月大。

※女兒嫁警察也支持 「像我這樣警察很好啊！」

像侯友宜這樣的「神隱爸爸」，只希望女兒做自己，對於女兒想選什麼樣的另一半給予尊重。因為他這樣的爸爸給女兒的教育，就是「人有沒有陪在身邊、什麼職業都不重要，只要感情堅定，能互相體諒就好，」他也自豪：「像我這樣的警察當男友或老公也不錯啊！」

侯友宜不覺得自己是英雄，因為這份工作是他選擇的人生價值，永遠有國家正義和榮譽，就算生命拚掉也認了，至少有國旗蓋在棺木上，這是一位警校生所追求不變的價值，下輩子還是要為國家賣命守護家庭，這是志業不是職業。

只要遇到命案，侯友宜就會去現場驗屍，因為屍體是最好的資訊。

※破命案捉犯人有狂熱 「對死者有交待」

刑警出身的侯友宜，對看屍體辦命案有非常強烈的動力，他說可憐的被害者需要人幫忙，屍體就是最好的資訊，積極辦案才能把失去的正義找回來。侯友宜常常一看屍體就是七、八個小時，有些過世很久的遺體，屍臭味非常重，他聞久了嗅覺就變差，自己都不覺得臭，但回到辦公室，同事都知道去他看了屍體，因為同事會從他身上聞到屍臭味。

當刑警辦案多年來，只要天亮眼睛張開，心中就想到一定要抓個壞人回來，才對得起被害人，只有破案才是幫被害人解決問題，這樣的原動力讓他覺得工作是有價值的。

到新北市擔任副市長後，只要有重大災難，他都趕到現場，因為不去的話，在家也坐立不安，而且他對救災領域非常熟，軍警行政都能跨機制處理，只要到現場看狀況就能明確地協調和指揮調度，災難現場處理會快速上軌道，他說：「抓人辦案貴在神速」，證據在現場第一時間最完整，危機處理就是現場馬上解決。

侯友宜要老縣長蘇貞昌明說「要不要深澳燃煤」要說清楚講明白。

※辯論擱一邊 侯友宜只要蘇前縣長說：深澳電廠蓋不蓋？

侯友宜用自己的方式參選，家人沒有助陣，自己和助選同仁努力跑，希望幕僚排的行程越多越好，因為他很能跑。對民進黨對手、前台北縣長蘇貞昌的辯論喊話，侯副卻一直沒有正面接受，他口口聲聲稱蘇貞昌是老縣長，經歷豐富口才又好，自認在口才上輸老縣長很多，但他認為辯論前有些話要說清楚，不然就沒意義。

侯友宜點名要蘇貞昌說清楚講明白的第一件事，就是「深澳要不要蓋？」。

※口才不比蘇貞昌 先說深澳電廠蓋不蓋

這次選舉侯友宜不覺得辛苦，但認為選舉不該用整個黨和國家的力量，用抹黑對手或蓋過執政不好的事實。他覺得推出的政策如果好就買單，不好就改進，不要隨便抹黑人，讓他覺得民進黨好像只要贏了新北就全贏了。選舉時別人怎麼對待他都無所謂，面對抹黑的爛招，他只有一個做法，就是用正向去選，老縣長口才好經歷豐富，幾乎什麼都選過，侯副自認口才差很遠，說話憨慢，但每句都誠懇。

他反問老縣長「深澳要不要蓋？」一句話就好，因為這會影響整個北北基桃，要不要說清楚，不要模稜兩可；侯友宜二問老縣長：「三環三線要繼續嗎？」，未來要蓋延申線讓新北和台北串在一起，且都更從防災型到交通型都有，這些重大政策都需要協調和執行力和魄力，如何讓市民安居樂業是最重要的事，如果上面這兩件事不交待清楚，一直急著辨論沒有意義。

在朱立倫市長邀請下，侯友宜從警大校長轉政務官，但強調一切都自己決定。

※從政參選自己決定 是志業不是職位

侯副從警大校長室走進市政府，是什麼樣的抉擇過程？他坦言當警大校長他比較輕鬆，因為警大建設規劃經費都下來了，生活也較正常，還可培育新一代警察，當時真有些捨不得離開警大，後來想到幾件事才決定接受朱立倫市長的邀請。第一，他覺得那時他才52歲，可做到65歲退休，但如果一直在那位子上再做13年，下面人事升遷輪動都會很困難。

第二點是，他在警界工作時，常有人說色情行業在哪裡只有警察不知，他很不服氣，因為警方常一抓再抓，還是斷不了源頭，如果能從源頭用強力管制會更有效。像賭博性電玩和違規網咖等，他剛到新北市時有300多家，現在剩100家，而且每家都有合法執照，這證明只要能嚴格管理，違法亂紀就不能存在，不少違建被他強力拆除，當然也得罪不少人。

※幸福保衛站 把邊緣孩子找回來

當了7年的副市長，還有放不下的事，這也是他參選市長的主因之一。每位縣市長都有想做的事，做的事也要能與時俱進，像三環三線未全面完成，如果了解的人接手可做更快；國民運動中心是朱市長提出的政策，他幫忙找地點協助完成，目前已加碼到14間，公共托育也有53間了，未來會更多，這些都是要一個一個盯出成效的建設，這些對市民有迫切需求的政策，如果接續市長的人知道問題在哪，所有的進度就會推的更快。

遇到爆炸案處理經驗多，侯友宜在現場可跨部門協調。

8年前侯友宜剛上任副市長時，就遇到新北瀝青廠居民抗爭，這個問題多任縣市長都無法處理，他決定把工廠關了，才能真正處理完成。至於新北很成功的「幸福保衛站」，侯友宜說花很大心思整合四家超商，再結合教育體制進入，已有2萬多個學童求援，發現2千多個高風險家庭，其中也有很多感人案例。一個逃家少年肚子餓了要麵包，一查原來是爸媽找很久的失蹤少年；還有阿嬤生病小孩沒飯吃，到超商登記拿麵包，才被發現家庭中的問題。

侯友宜細數保衛站的故事外，也認為真的是花小錢達到大功效，讓小孩不再為飢餓恐慌，也能有效控管高風險家庭，減少更多社會問題可能發生的機率。

(中時電子報)