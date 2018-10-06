高雄》韓國瑜民調仍落後！網揭這件事後 陳其邁就可去玩沙了

2018年10月06日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

高雄市選情白熱化，國民黨參選人韓國瑜選出一片氣勢，民調步步逼近對手民進黨參選人陳其邁，陳其邁5日發起挑戰書，表示願意與韓國瑜辯論，PTT有網友問及「韓國瑜現在網路聲勢這麼高，為何民調都沒上升？」，底下網友妙答「等辯論完之後陳其邁就可以去玩沙了」

PTT有網友整理出各媒體自去年8月以來民調，韓國瑜從一開始民調落後陳其邁28%，後來逐步追上，5日《台灣競爭力論壇》公布最新民調，高雄選民的投票意向33.5%投民進黨參選人陳其邁，30.8%投國民黨參選人韓國瑜，韓國瑜小輸陳其邁2.7％。

發文網友不解地問，韓國瑜現在網路聲勢這麼高，結果民調都沒上升？如果支持度真的上升，民調應該也比較高吧 好歹也上升個5%？」網友好奇問，這些網路聲量都去哪裡了？

網友紛紛道破關鍵原因「民心的轉變民調常常測不出來」、「民調查不到北漂青年啊」、「偏偏網路用最兇的也是年輕人」、「應該就是滑手機的那群人 接不到電話民調」、「傳統電話民調只能針對40歲以上」。

另外也有人看好韓國瑜聲勢恐成功翻轉高雄，「高雄本地打成五五波 已經很厲害了 怎麼會說沒影響」、「等辯論完之後陳其邁就可以去玩沙了」。

(中時電子報)