誤擊怒火狂燒 俄S-300對陣以F-35 誰強

2018年10月06日 05:00 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯交付敘利亞S-300飛彈防空系統

以色列和俄羅斯因為敘利亞飛彈誤擊俄方偵察機，導致機上15人喪生而關係緊張。

雖然用俄製S-200擊落俄羅斯伊爾-20（Il-20）偵察機的是敘利亞，但莫斯科認為，這是以國耍手段刻意造成，因此還是把帳算在他們頭上。

為了對付以色列，克宮已快馬加鞭，將S-300交給早就想要這套飛彈防空系統的敘利亞。不過以色列擺明，就算敘利亞有了S-300，還是會照打不誤。而以色列已成為世上第一個讓F-35戰機投入實戰的國家，若是閃電（Lightning）II面對S-300，究竟能不能發揮戰力，《國家利益》（The National Interest）網5日針對這點進行了分析。

儘管莫斯科已將S-300交付敘利亞，但敘軍要學會如何操作，還需要在俄軍的指導下花上好幾個月才行。而幾乎可以確定的，就是在這段期間內，那些防空系統仍將由俄羅斯軍事顧問操作。

按常理來說，俄軍出現意味以色列會暫時克制，不攻擊那些飛彈防空系統。但純就軍事角度看來，就算敘利亞有了S-300，也未必擋得住以軍的攻勢。以色列憑著「全能王」（Adir）F-35I戰機，能相當輕易地突破敘軍防守。

以色列區域合作部長哈內格比（Tzachi Hanegbi）直言，那些S-300是擋不住以國空軍採取行動的。「我們有世上一流的隱形戰機，」他說，「那些防空系統根本就偵測不到它們。」

而F-35的首要任務之一，就是負責壓制敵軍防空系統（Suppression of Enemy Air Defenses, SEAD），以及摧毀敵防空（Destruction of Enemy Air Defenses，DEAD）的踹門任務。換句話說，也就是對付像S-300之類的先進敵方防空系統。

事實上，隨著F-35軟體升級到具備完全作戰能力的Block 3F，甚至到Block 4，它執行SEAD/DEAD任務的能力也會更強。而以色列2017年12月時，已宣佈F-35形成戰力，今年2月又和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）簽署協議，按照以國的特定需求改裝戰機。預定到2021年12月時，50架F-35將升級為Block 3F+組態。

分析指出，就算以色列無法立即擁有完整的Block 3F戰力，但F-35機隊已有強大的戰力，足以對付敘利亞新到手的S-300。然而，在俄羅斯多少仍直接掌控這些防空系統時，以軍貿然行動的可能性仍舊很小。

據莫斯科說，俄軍大約需要3個月來訓練敘利亞相關人員操作S-300。

根據公開資料，S-300射程超過150公里，射高在25－30公里之間，以S-300P和S-300V兩種基本型加以衍生，發展出許多新型系統，如反巡弋飛彈、反戰術彈道飛彈等多用途防空與反導系統。它能同時攻擊多個目標，並適用於從超低空到高空，近距離到超遠端的全空域作戰。

(中時電子報)