萬里蟹產季到！龜吼好吃好買又好玩活動報你知！

保育互動遊戲屋。(圖片來源：新北市漁業處提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

為迎接萬里蟹產季的到來，今年新北市政府在龜吼漁港周邊舉辦好吃又好玩萬里蟹行銷活動，9月15日起到11月4日有「蟹蟹，萬里遊你更好」打卡抽獎活動跟「抓大放小-保育互動遊戲屋」，結合時下年輕人最愛的真人夾娃娃機，用螃蟹玩偶教導民眾「抓大放小」的保育概念！另外，這次活動還引進最新科技的Zenbo智慧型機器人現場跟大家一起互動，述說萬里蟹的故事給大小朋友聽，大受民眾歡迎！

民眾參與互動體驗遊戲。(圖片來源：新北市漁業處提供)

9月15日起，「蟹蟹，萬里遊你更好」等你來探尋，現場享優惠還能抽獎拿好禮

漁獲滿載的龜吼漁港，有船家集中擺攤販售最新鮮的萬里蟹以及餐廳雲集的海鮮一條街，一直是饕客品嘗萬里蟹的好去處。為感謝遠方到來的饕客，在產季期間特別舉辦龜吼漁港周邊店家優惠活動，只要民眾9月15日起至11月4日止活動期間內，尋找在龜吼漁夫市集周邊及海鮮一條街店家門口張貼的活動指示牌，依照活動說明拍下合照並出示給餐廳人員，即可享受雙重好禮，第一重為免費招待店家指定小菜飲料優惠，第二重還有機會抽在地五星級飯店業者價值9,966元一泊二食住宿券！還不趕快來尋寶！

現場活動標誌。(圖片來源：新北市漁業處提供)

系列活動更升級！「抓大放小-保育互動遊戲屋」真人娃娃機與Zenbo來助陣

新北市政府漁業及漁港事業管理處長汪昭華說，萬里蟹是廣闊的大海給予萬里最珍貴的瑰寶，長期以來除了推廣萬里蟹新鮮美味外，在保育上也不遺餘力，為傳達萬里蟹保育理念，特別在龜吼螃蟹主題公園設置「抓大放小-保育互動遊戲屋」，9月15日起至11月4日每週六及週日（含國定假日）的11時至18時開放展示萬里蟹漁具漁法，現場打造大型真人娃娃機體驗遊戲（現場排隊的免費活動，年滿6歲即可參加），工作人員操作娃娃機，以吊掛方式將民眾吊起，在球池裡尋找合格螃蟹娃娃取得積分，就可以換得精美禮品。

民眾參觀保育互動遊戲屋。(圖片來源：新北市漁業處提供)

Zenbo智慧型機器人。(圖片來源：新北市漁業處提供)

另外，今年在貨櫃屋內首度引入智慧型機器人Zenbo，民眾參觀捕蟹漁具的同時還能跟Zenbo互動，Zenbo除了能向民眾介紹萬里蟹由來，還有很多萬里蟹的小故事可以跟大家分享，Zenbo用互動學習問答方式，也能啟發小朋友快樂學習的興趣。

到龜吼吃美味萬里蟹，上傳合照打卡享好康還能抽大獎，在保育互動遊戲屋邊玩邊學習還能拿禮品，這麼好吃好玩又好康的活動，還不趕快安排行程，一起來感受萬里龜吼漁港新地標的樂趣！

相關資訊請參考：

(中時電子報)

萬里蟹官網

螃蟹快報FB粉絲專頁

新北漁樂快爆FB粉絲專頁

如何參加"蟹蟹，萬里遊你真好"活動影片說明

萬里蟹紀錄片網路活動網址

「米其林月」眾餐廳預備！想嘗限… 高雄八葉燒烤雞腿飯 堅持現點現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。