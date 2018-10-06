這時間吃2顆奇異果 血管年輕21歲

2018年10月06日 00:02 中時電子報 莊楚雯

奇異果不只護心，還能幫助減肥、改善便祕，加上它富含維生素C、E、多酚和膳食纖維，有預防心血管疾病的作用，被稱為「水果之王」當之無愧！但是奇異果什麼時候吃才能發揮最佳效果呢？日本節目《サタデープラス》實際採訪紐西蘭種植奇異果的5位農民，發現飯前吃2顆奇異果，可以讓血管年齡年輕21歲。

早安健康報導，日本今年7月23日播出的《サタデープラス》節目，到紐西蘭採訪5位種奇異果的農民，發現他們因為有長期吃奇異果的習慣，平均血管年齡竟少了21歲，證實奇異果豐富的纖維質可抑制血糖上升。節目更邀請3位民眾每天在一餐飯前吃2顆奇異果，10天後肚臍周圍脂肪少了5公分之多，因為奇異果裡的蛋白酶（Actinidin ），能分解蛋白質、整頓腸道環境、減少脂肪囤積。

日本在2006年針對961位70歲以上的老人，進行流行病調查，調查結果發現奇異果可降低膽固醇、動脈硬化、中性脂肪、冠狀動脈疾病，擁有保護心血管的作用。

挪威奧斯陸大學研究寫道，膽固醇過高易引發動脈硬化、血栓阻塞，28天連續吃2顆奇異果的話，就能抑制血栓形成，降低15％的中性脂肪。此外，奇異果的抗氧化效果極好，健康的人連吃3週，可提高血液中抗氧化力、修復受損的DNA、清除自由基、預防癌症。

(中時電子報)