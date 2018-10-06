獨／47歲顏嘉樂爆喜訊 挨百針喜懷龍鳳胎

2018年10月06日 00:01 中時 洪秀瑛

兩人升格成為準爸爸、準媽媽。（洪秀瑛攝）

顏嘉樂談起懷孕前3個月的煎熬心情，忍不住哽咽落淚。（洪秀瑛攝）

44歲的狄志杰與大他3歲的演員妻子顏嘉樂婚後4年，終於升格成為準爸媽。小倆口5日在台北街頭準備買嬰兒用品，意外被捕捉幸福畫面，47歲的顏嘉樂喜懷龍鳳胎，目前懷孕7個月，先前低調沒公布是因為長輩希望滿6個月再對外說。夫妻倆別出心裁幫寶寶取小名為「伊哥」、「伊姊」，笑稱以後就不會有爭排名的紛爭，在家裡他們最大。

狄志杰本名伊適傑，爸爸是前警政署副署長、新北市前警察局長伊永仁。顏嘉樂婚後這4年來為求子費盡心思，因擔心每個月的療程影響劇組的工作行程，所以這幾年只接一些零星的客串演出或表演老師工作。她光吃中藥就花了30萬，身邊不少朋友提供他們各種生子妙方，包括倒立、吃中藥配合吃素1個月、廟裡拜拜、房間掛嬰兒照片、衣服，也有人送助孕神物貫通石及好孕棉，她笑說：「床底下的金鏟子就有2支。」

他們也做過1次人工受孕和1次試管嬰兒，挨了上百針，艱辛過程，外人無法體會。顏嘉樂說，她和狄志杰都是怕針的人，第一次要打排卵針的時候，她煎熬半個多小時，「真的不知如何下手，他曾幫我打在屁股上，他拿著針筒也快瘋了，我看打針的教學影片看了10幾遍，不知道吸了幾百口氣才鼓起勇氣搓下去，到後來已經可以邊看電視邊打，變得很簡單」。

前2次結果都失敗，直到半年前，董至成介紹他們一家位於新竹的生殖中心，顏嘉樂為了取卵花1年時間，身心壓力大，4月底得知有孕時，自己在家裡偷偷掉淚，不敢讓狄志杰知道，也沒有特別開心，「因為沒滿3個月都不算數，我不敢喜形於色，很怕萬一真有狀況，失落感更大，長輩已經很開心了，我們告訴自己要鎮定一點，那時候還教育長輩要平常心」。

她聽到寶寶心跳聲那一刻，激動得喜極而泣，前3個月因為沒孕吐，心裡卻煎熬難受，「那種心情是，我寧可受苦也要有點事情發生，表示它還在，上廁所也很怕會不會有流血，就像當兵數饅頭一樣，每天都在算哪一天滿3個月」。她當時胃口不佳，狄志杰帶著她吃，她至今胖5公斤，狄志杰胖了4公斤，他笑說，「現在體重是我人生最高峰，我跟她說『妳在吃懷孕，我是在坐月子』」。

顏嘉樂自豪懷孕至今情緒穩定，狄志杰虧「我每天在家綵衣娛親耶」，他伺候愛妻無微不至，肚子會讓她當枕頭睡覺，手麻腳麻到她睡醒，然後對老婆說「娘娘醒啦」；她要吃飯會準備好，也會每天幫她洗澡、洗衣服，有次他刷浴缸，朋友還笑虧他「狄少爺在刷浴缸啊」，顏嘉樂對狄志杰說，「不要認為我這幾個月過得很爽，我從卸貨那一刻就要當老媽子了」。

顏嘉樂前3個月都躺沙發看宮鬥劇，狄志杰笑稱，接下來不能再拿這個當胎教，現在要她改聽莫札特的古典音樂。顏嘉樂以前是甜食、咖啡控，懷孕後完全不碰，狄志杰原本就不喝咖啡、不吃甜食，他媽媽說「那果然是我兒子的小孩」，讓他沒好氣的回「媽，妳真會聊耶」。狄志杰透露當初曾做胎夢，奶奶也夢到顏嘉樂懷孕，「更巧的是，媽媽在小陽台種的曇花還開了2朵，出現種種徵兆」。

(中時 )