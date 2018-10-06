老人殺手 清秀女大生連詐多名老人 涉案金額逾千萬台幣

2018年10月06日 00:07 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

詐騙集團給的工作證。(翻攝自看看新聞)

9月8日一名女大生自稱是昆明市派出所特勤人員，來到一名劉大爺家，說是劉涉嫌一起貪污詐騙案，需要查清他的帳戶。

劉大爺今年70多歲了，平時一個人居住少和人接觸，聽女大生一說立刻慌了。女大生建議劉先把自己的手機號註銷，同時還將劉的身份證、6張銀行卡以及密碼一起都帶走了。說清查完帳戶就會歸還銀行卡，當劉意識到上當後，發現本來存有20多萬元人民幣的銀行卡裡只剩下300多元了。銀行為劉的流水單蓋了章，建議他立即報警。

警方很快鎖定了女大生住宿的一家旅店。通過蹲點，警方逮捕了女大生，並在房內發現作案用的電腦、列印假文件的印表機以及劉的6張銀行卡等。

這名1997年出生的女大生是廣州的讀大三學生，她告訴警方自己也是一名受害者。今年暑假，她接到了類似的電話，說她涉嫌一起詐騙案，於是自己像劉大爺一樣給對方提供了銀行卡帳號和密碼，還轉了下學期的5500元人民幣的學費。隨後詐騙集團提出，除了她以外，還有很多老人牽扯到了這起詐騙案中，希望女大生能夠幫助這些老人，查清銀行帳戶，好洗清嫌疑，並任命她為「特勤人員」，還配備了工作證，逮捕證，以及文件。

女大生是年紀輕輕，外表文靜的小姑娘，很容易獲取老人的信任，由於業績出色，她也因此得到了「集團上級」的賞識。「集團上級」不僅返還了她的學費，還給她提供日常衣食住行的生活費，此時的女大生雖然已經意識到所謂的「集團上級」就是一夥騙子，可看到有利可圖，她依然沒有收手。

就這樣，她從一名受害者轉變成了騙子詐騙的利器。她利用暑假，以相同手法連續詐騙了十位老人，涉案金額300萬民幣。她因涉嫌詐騙目前被海澱警方刑事拘留。

(中時電子報)