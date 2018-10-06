嘉義文化路夜市輔選拜票 馬英九人氣大勝蔡英文

2018年10月06日 00:20 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

楊姓婦人送母親手編火籠給前總統馬英九。（廖素慧攝）

蔡英文總統、行政院長賴清德30日同台，為爭取連任的嘉義市長涂醒哲拉抬聲勢，呼籲選民要支持不淹水的市長。（呂妍庭攝）

蔡英文總統誇嘉義市長涂醒哲有不計毀譽，全力以赴的態度。（呂妍庭攝）

阿惠直播 馬英九總統來嘉義

年底選戰倒數中，民進黨籍嘉義市長涂醒哲的選情傳出告急。總統暨民進黨主席蔡英文日前到嘉義市輔選，大嘆煩惱涂醒哲「比較不會宣傳」；昨(5)日晚上，前總統馬英九陪國民黨提名的嘉義市長參選人黃敏惠到文化路夜市掃街拜票。結果，蔡英文與馬英九人氣大PK，高下立判，蔡英文可能要涂醒哲落選局面已經成形。

蔡英文上月8日巡廻到嘉義市，出席「百工百業挺改革」活動，力挺涂醒哲連任。她致詞時說，自己很煩惱嘉義市的選情，但不是煩惱涂醒哲沒有政績，而是煩惱「我們這個市長比較不會宣傳」。會場動員千名群眾加油打氣，但氣氛冷淡，台上行禮如儀過場。蔡英文又在9月30日與行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全等聯手推薦涂醒哲，效果有待檢驗。

前總統馬英九昨晚陪國民黨提名的嘉義市長參選人黃敏惠到文化路夜市掃街拜票，大批群眾湧至爭先與馬拍照握手，將文化路夜市擠得水洩不通，短短650公尺竟走了2小時。讓黃敏惠笑逐顏開，選情看穩。馬英九表示認識黃敏惠快20年了，她之前在嘉義市長9年任期，真的做到清廉、勤政、愛民。他希望，像這樣黃敏惠這麼好的市長人選，應該繼續為市民服務。

在這次輔選行程，馬英九人氣完勝蔡英文，除蔡英文政府執政弊端不斷，導致馬英九清廉形象再獲凸顯；薪資不振、民生經濟低迷也是影響民心走向重要因素。據最新民調：黃敏惠獲得二成八選民支持，二成五屬意涂醒哲，一成七擁護蕭淑麗。蔡英文煩惱涂醒哲「比較不會宣傳」外，也要提前煩惱2020大選怎麼辦了。

(中時電子報)