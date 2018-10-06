男大生為衝網路人氣 出賣女友色相上傳嘿咻不雅照

2018年10月06日 01:36 中時電子報 吳家詮

北部地區有名男大生，因為初加入網路社群的某社團，為了衝高人氣，竟然出賣女友「色相」，不惜將他與女友親熱時的照片，甚至趁女友睡覺，偷拍女友裸胸、內褲的特寫照片，PO上該社群網站，供會員交流，以博取社員按讚。事後該男的女友發此事，氣得與他分手，還一狀告進法院。

被散佈張貼不雅照的女友提告說，雖然前男友加入的網路社團是不公開社團，但社團人數多達20萬至30萬人，且對加入的社員並無管控及審核機制，任何人可隨時加入，他的男友臉書帳號並沒有設隱私限制，且設定與她穩定交往中，因此那些照片雖未指出她的姓名，但網友仍可藉由帳號，循線辨識出照片中的人就是她。

據《蘋果》報導，被害人控訴男友竟在照片附註圖「如果說她第一次也是給我，會很過份嗎」，洩漏她的隱私，嚴重侵害她名譽權及肖像權，那些照片經網友截圖散布到各大網路論壇，熱心網友把這件事告訴她後，她經常感到焦慮而罹患重度憂鬱症，精神飽受痛苦。

被告庭訊時則是辯稱，他與該女當時是男女朋友，感情很好，他因為剛加入網路「社團」，為博取網友按讚，一時思慮不周，把女友裸照上傳，但不到半天就深感後悔，將照片刪除，而且他沒有拍攝女友臉部，有些照片還是當事人先自拍傳給他的。

法官審理則認為，男子上傳的照片包括女子臉部清晰畫面，侵害她肖像權，至於女方只穿內褲、胸部特寫、或被揉胸部照片，不論是被告偷拍或當事女方自拍後傳給他，都是情侶間私密照，當事人不會希望這麼多人看見她的隱私部位，被告的行為侵害女友隱私權、名譽權，被告除已被判刑4月，可易科罰金12萬元定讞外，高院審酌後加碼另判須賠償被害人20萬元，全案確定。

(中時電子報)