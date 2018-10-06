後年需汰換4架舊機 遠航加速引進新機

2018年10月06日 07:19 工商 張佩芬

交通部部務會報已通過「民用航空運輸業管理規則」修正草案，確定2020年起滿26年機齡飛機必須淘汰，遠東航空總經理李承仲表示，公司去年引進兩架ATR客機，今年年底與明年上半年將再各引進兩架，明年年底預計引進兩架波音737MAX8，2020年將一次淘汰4架機齡滿26年的MD客機，全力配合主管機關規定。

遠航根據公司提出的飛安精進計畫，正持續引進新機，目前計畫租購的4架ATR與737MAX節能客機，公司已決定取消原增添二手機計畫，將全部引進全新客機。李承仲指出，國內線引進的ATR客機，足以滿足營運需求，至於737MAX客機，因為要經過五階段審查，時間上是很緊迫，預計明年初就需要展開審查作業。

目前遠航有8架MD客機，其中有一架固定在做輪流檢修，因此實際飛行的是7架，約有3架飛國內線，另4架飛國際線，由於ATR機隊明年年中就達到6架，足供國內線需求，2020年元旦因機齡限制需淘汰4架MD客機，另4架分別是2021/11/15，2021/12/15，2024年1月及2月需屆齡淘汰。

根據遠航去年向民航局提出的六年財務暨飛安精進計畫，遠航規劃租購21至23架飛機，其中國內線約9-11架ATR，國際線單走道客機約10-11架。

後年年初預計淘汰的4架MD客機，遠航已經著手招商，準備賣出。

(工商 )