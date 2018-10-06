高雄八葉燒烤雞腿飯 堅持現點現做呈現Q彈美味

高雄「八葉燒烤雞腿飯」專賣各式燒烤飯類和串燒，招牌燒烤香酥雞腿飯是以醃漬2小時的帶骨雞腿肉先炸再烤，雞腿肉吃起來Q彈皮酥有肉汁，店家堅持現點現做以呈現最佳口感，搭配半顆滷蛋、花椰菜和甜椒等3樣配菜，且3樣配菜每天更換，售價95元。（王錦河攝）

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高雄「八葉燒烤雞腿飯」專賣各式燒烤飯類和串燒，串燒包括筊白筍（右起）、雞皮串、青椒串、雞肉串、香菇串等共8項，每串售價25~30元，其中雞皮串先炸再烤，口感Q彈。串燒都是當天現串，絕無隔夜。（王錦河攝）
高雄「八葉燒烤雞腿飯」專賣各式燒烤飯類和串燒，因食材新鮮，價格親民，堅持現點現做，2013年開店至今5年來吸引不少忠實顧客。（王錦河攝）
高雄「八葉燒烤雞腿飯」專賣各式燒烤飯類和串燒，因食材新鮮，價格親民，堅持現點現做，店內環境寬敞舒適，還附免費的雞骨湯供客人自行取用，2013年開店至今5年來吸引不少忠實顧客，文化店長薛翔文（中）展示招牌燒烤香酥雞腿飯和各種串燒。（王錦河攝）
高雄「八葉燒烤雞腿飯」專賣各式燒烤飯類和串燒（右），招牌燒烤香酥雞腿飯（中）是以醃漬2小時的帶骨雞腿肉先炸再烤，雞腿肉吃起來Q彈皮酥有肉汁，店家堅持現點現做，搭配半顆滷蛋、花椰菜和甜椒等3樣配菜，且3樣配菜每天更換，售價95元。店內還附免費的雞骨湯，是用雞前腿骨熬煮近3小時，加上麻油提香，湯頭雞香味濃，提供客人自行取用。（王錦河攝）

高雄文化中心附近有間平價雞腿飯「八葉燒烤雞腿飯」，專賣各式燒烤飯類和串燒，因食材新鮮，價格親民，堅持現點現做，店內環境寬敞舒適，還附免費的雞骨湯供客人自行取用，2013年開店至今5年來吸引不少忠實顧客。

李姓老闆和老闆娘兩人因都愛美食，想做不一樣的燒烤和飯類，因而開設八葉，專賣各類燒烤飯和串燒，尤其招牌燒烤雞腿飯、燒烤香酥雞腿飯和豐盛的海陸雞腿飯更是人氣品項，李姓老闆娘表示，雞肉都是當天一早進貨的現宰溫體雞，先醃漬2小時入味，客人點餐時才當場燒烤，堅持現點現做以免冷掉口感變差，這與一般雞腿便當店以炸或滷雞腿為主，且幾乎都是先炸或先滷好不同。

燒烤雞腿飯是以去骨雞腿肉先醃漬再烤，燒烤香酥雞腿飯則是以醃漬的帶骨雞腿肉先炸再烤，如此差異做法才能讓雞腿肉吃起來都Q彈有肉汁，搭配半顆滷蛋、花椰菜和甜椒等3樣配菜，且3樣配菜每天更換，每份售價各95元。

老闆娘表示，燒烤的靈魂醬汁是用醬油、蘋果、洋蔥、爆香香料等幾十種食材熬煮4小時製作而成，因有大量水果故醬汁有回甘的甜味，不死鹹。店內還附免費的雞骨湯，是用雞前腿骨熬煮近3小時，加上麻油提香，湯頭雞香味濃，提供客人自行取用。

八葉招牌海陸雞腿飯包含燒烤雞腿或燒烤香酥雞腿2選1、烤豬五花肉、烤鯖魚3樣主菜及3樣配菜，售價135元；燒烤五花肉飯是將豬瘦五花肉先炸再烤，切片成拇指寬的厚度，口感好吃不油，同樣搭3樣配菜，售價95元，都是人氣飯類品項。八葉串燒包括雞皮串、雞肉串、豬肉串、筊白筍、青椒串、香菇串、甜不辣、米血8項，售價25~30元，其中雞皮先炸再烤，口感Q彈。

老闆娘憶及曾有位住在文化中心附近的日本熟客常帶朋友和清酒來店內用餐，返回日本幾年後再回到高雄還帶紀念品來看她，令她很感動。老闆娘表示，只要食材新鮮，用心去做餐點自然就會好吃，聽到客人的讚美就覺一切辛苦都值得，她很感恩，這也是她繼續堅持下去的動能。

地址：文化店：高雄市苓雅區和平一路154號　明誠店：高雄市左營區明誠二路251號

電話：文化店：07-2269300　明誠店：07-5563006

營業：文化店：10:30~14:00、16:00~20:00 每周一休 明誠店：10:30~13:30、16:30~19:30 每周日休

售價：燒烤香酥雞腿飯95元、招牌海陸雞腿飯135元、各式串燒25~30元

FB：八葉燒烤雞腿飯

(中時 )

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