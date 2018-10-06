10／06 三大報頭條要聞

2018年10月06日 07:34 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●蔡政府重啟深澳燃煤電廠，引爆北台灣空汙危機，已嚴重衝擊民進黨年底九合一選情。在民意反彈下，行政院長賴清德昨日宣示，經濟部站在專業立場，認為如果中油觀塘第三天然氣接收站順利興建，並重新檢討天然氣發電計畫，且可以滿足電力供應需求，同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可行性。

●#MeToo（我也是）反性侵運動風起雲湧屆滿1周年，挪威諾貝爾委員會5日宣布2018年諾貝爾和平獎得主，由剛果婦科仁醫穆克維格（Denis Mukwege）與被迫淪為「伊斯蘭國」（IS）性奴的雅茲迪族婦權女將穆拉德（Nadia Murad）共同獲獎，以表彰他們遏止戰爭性暴力、為受害婦女發聲的努力。

●行政院長賴清德昨天上午表示，若觀塘案環評過關、中油第三天然氣接收站（三接站）順利興建，將來供電無虞，可重新評估深澳燃煤電廠是否還需要興建。保護大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政批，這些都是政治與選舉考量，綠營以為鄭文燦在桃園的選情穩妥，便想拉抬搶救蘇貞昌在新北市的選情，根本是打假球。

●行政院長賴清德昨在立院答詢時表示，只要觀塘案在環評大會過關，可考慮深澳燃煤電廠停建，這無異直接打臉環保署副署長詹順貴，因為當初就是他在8比8平手時投贊成票，才讓深澳電廠案通過環評。

◎旺報

●中美貿易爭端升級被公認是當前全球金融市場的最大變數，加上美國總統川普上周指控北京試圖干預美國的期中選舉、美中在南海及台海的衝突也升級，政治、經濟的雙重負面因素，對全球股匯市的衝擊已開始顯現。

●彭博（Bloomberg News）於4日報導，大陸情報單位利用微型晶片，透過雲端伺服器供應鏈滲透到蘋果（Apple）、亞馬遜雲端服務（AWS）再到美國中情局（CIA）等30多個企業及機構，文中直指伺服器大廠美超微（Super Micro）是讓美國企業、政府陷入資安危機的罪魁禍首。這起報導波及到美超微的台廠供應鏈，同時還打擊了香港上市的中資科技大廠聯想、中興通訊，股價應聲大跌。

●就在全球股市風雨飄搖之際，阿里巴巴迎來了一家重量級投行──高盛的強力推薦。高盛分析師Piyush Mubay在最新發布的研究報告中，不僅重申將阿里巴巴列入「買入」評級，更一口氣上調阿里的目標價至247美元。不過，阿里目前的股價形同「打臉」高盛的看漲，其美東時間的股價收在156.13美元，反而較前一交易日重挫3.84%。

●美國副總統彭斯演說期間，引用魯迅「中國歷來對於異族只有蠻夷與皇帝兩種稱呼，從來不會把其當成朋友」的一席話，表面既意指大陸企圖恢復所謂「天朝制」，背後更在警告北京，既然不把華盛頓當朋友，美國也只能以「真槍實彈」讓大陸屈服，通篇演說無異於一篇「討陸檄文」。

◎工商時報

●台股利空一波波，受美股重摔、傳台海軍演等因素干擾，單周急殺4.4％，跌勢居亞股之冠。法人認為，外資昨（5）日僅賣超68.41億元，但因市場恐慌情緒增溫致跌勢擴大，大盤已有超跌跡象，下周應有反彈機會。包括南茂、遠東新、台航等融資餘額偏低、法人逆勢買超，基本面穩健、第4季有利多題材助陣的13檔資減錯殺股，將成盤面焦點。

●美國川普總統於9月18日宣布對中國出口至美國的2,000億美元的產品課徵10％的關稅，今年年底前更考慮提高至25％，如果中國大陸報復，則將再啟動2,670億美元的關稅戰。中國大陸不甘示弱，亦馬上針對美國600億美元進口品課徵5～10％關稅的反制措施。一時之間，美中貿易戰有擴大之趨勢。

●「十一」長假陸股匯休市，但港股空頭當道，恒生指數創近8個月來單周最大跌幅，甚至在3日出現做空比率創下29個月新高，達18％的罕見景象。且在美國副總統彭斯發表指控中國的演講後，外界預期將對中國資本市場形成下行壓力，下週一(8日)陸股開市可能走低。至於離岸人民幣(CNH)在前日一度跌破6.91後，昨日偏穩，昨晚穩定在6.894的水準，抹去跌幅。

●系統性風險引爆台股昨（5）日恐慌性賣壓，大盤指數周跌4.44％，吐回今年所有漲點，空方氛圍籠罩。不過，大盤也醞釀與月線負乖離率拉大至3.05％、委買張數大於委賣張數、上市櫃公司9月營收陸續公布、外資賣壓減輕等4大契機，有助台股下周反彈。

(中時電子報)