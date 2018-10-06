高雄》稱高雄不擇手段都要必勝！網：吳子嘉著急了

吳子嘉直言陳其邁（左）絕不能輸！因為民進黨絕不能輸掉高雄，高雄一輸民進黨就垮了！(林雅惠攝)

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中時電子報
/整理報導

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）日前指控台北市長柯文哲助長活摘器官行為，是「最糟（the worst）的部分」。此話一出，引發非常嚴重的後續政治效應。《美麗島電子報》董事長吳子嘉抨擊這會影響高雄選情！尤其好不容易民進黨的陳其邁已呈現穩定上升局勢，葛特曼這一攪局，根本打亂民進黨節奏，要知道民進黨在高雄有輸不起壓力，不擇手段都要贏！高雄一輸民進黨就垮了！網友直言吳子嘉著急了！

吳子嘉於政論節目《年代向錢看》中表示，葛特曼風波如果沒有外溢效應，府院為何要很緊張的澄清？就是有很明顯的外溢效應。本來，陳其邁的選情已經穩定往上走了，現在連立委劉世芳都出來擔任他的競選總召，民進黨現在上下一心替陳其邁打選戰。民進黨現在也在農會、水利會去喬，雖然高雄市農會理事長蕭漢俊表態挺國民黨的韓國瑜，不過最後還是會回到民進黨身邊的。所以如果是以現在的節奏打下去，陳其邁選情是很樂觀的。

但是，就是突然碰到葛特曼來攪局，現在高雄整個節奏已經打亂了，節奏一亂掉，那又重新給韓國瑜喘息的空間。就如同兩軍在打戰，我在打你會退，結果突然間我這邊停了，你就會進攻嘛！這就會打亂民進黨的節奏，民進黨在高雄不能失敗，要是在高雄失敗的話，這是多麼可怕的事情，那是整個民進黨會因此而崩盤，是輸不起的戰爭，所以陳其邁勢必勝不可，民進黨全部都在幫陳其邁，不擇手段要把選戰贏回來。

吳子嘉推估目前高雄選情，陳其邁應該還是領先韓國瑜10%左右，所以狀況還不算太壞。但是批踢踢網友可不這麼認為，直言「吳董談到台北選舉跟高雄選舉，跟以前都不一樣了，看的出來很著急」、「他就死忠DPP 會傷的東西他講話風格就會變了」、「你跟他認真甚麼，他從頭到尾都在幫民進黨洗白」、「他就民進黨員阿，這有什麼好質疑的」、「吳今天的確是被逼急了，還放大絕說高雄若輸，民進黨倒定了」！

(中時電子報)

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