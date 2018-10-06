太漂亮受不了！女讓同學弟進屋卻「引狼入室」失身

2018年10月06日 08:15 中時電子報 張國欽

新北市51歲古姓男子的多年未聯繫國中同學前年八月過逝，並得知已故同學的胞姊，平時有服用安眠藥睡覺習慣，自此常跑到新北市板橋區同學姊姊的住處，女子不堪其擾曾經報警，但古男仍不斷糾纏，還曾因深夜與女子爭吵遭鄰居抗議，讓女子搬家3次。去年3月底，古男得知她隔天一早要到新北市八里區祭拜弟弟，宣稱想一同前往，並約定隔天清晨7點碰面，想不到他在隔天凌晨2點多就跑到女子住處按門鈴，吵醒已經服用安眠藥睡著的同學姊姊，女子擔心古男在住處樓下鬼叫引發鄰居抗議，只好讓他進屋，不料，竟是引狼入室。

女子當晚安眠藥效發作不支沈睡，竟遭古男不戴套性侵，直到醒來驚見自己沒穿內褲，下體還有黏黏的感覺，古男還睡在她床上，當場痛斥古男，但古男卻無賴的回：「喜歡妳，有錯嗎？」，被告後還狡辯「她說喜歡吃安眠藥做愛！」，反咬女方「設局引誘」。

女子後來在垃圾桶內找到使用過的衛生紙、對話錄音等證物提告。法官勘驗雙方對話錄音及LINE對話記錄等證物，發現古男曾自承因為女方「太漂亮，所以硬來」，也曾被女方質問有沒有強姦她時，無恥回稱「如果真的有，又想怎樣？」、「因為妳長得太漂亮了，沒有辦法，受不了」、「早知道以前吃了馬上做，傻傻的等半年」等語，因此判古男有罪，日前依乘機性交罪判他3年8月徒刑，民事部分昨再判他須賠償50萬元。

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(中時電子報)