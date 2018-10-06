高鐵一日生活圈 烏日特區周邊建案吸引外地客

2018年10月06日 08:42 中時 盧金足

總太地產推出的「TTC高鐵商貿中心」將成為高鐵第一棟辦公大樓，受南來北往的企業主青睞。（盧金足攝）

「精銳博」基地廣達2377坪，精銳建設僅取其中350坪蓋大樓，保留近2000多坪打造多樣貌的森林景觀。（盧金足攝）

高鐵帶來一日生活圈的方便性，面對台北高房價與台中親民房價比較，很多民眾選擇位在台灣交通樞紐的台中市，以高鐵通勤，台中高鐵位居台中市政府推動的烏日副都心，磁吸眾多跨縣市購屋客，看好購屋求商機，包括精銳、雙橡園、銳宇、龍寶、總太、惠宇、富旺、櫻花等建商，興富發近日還大手筆以40億標下烏日高鐵特區商業區土地，烏日以交通之利推案強強滾，帶動高鐵特區榮景。

據高鐵統計資料顯示，自2007年起高鐵跨縣市一日往返比例增高，且台中自2010年起位居第二大站；對照縣市人口增長比與進出站比，可發現台中站人數日漸增長，且台中市外來人口移入比也逐年增加，顯示越來越多人口開始移居台中。

台中市府重大建設的逐步到位，進一步帶動周邊房市熱絡；近期台中房市熱區除北屯區就是高鐵烏日特區，被台中市政府規畫為「烏日副都心」的環高鐵區塊，是重點開發區域，吸引不少建商提前進場布局。

不少豪宅建商如寶輝、精銳、雙橡園、林鼎、銳宇等紛於單元二推案，其中，精銳建設近期新落成的「精銳博」就位於單元二低密度重畫區，生活機能佳，且正對高鐵門戶，受惠於烏日副都心利多，市場詢問度熱烈。

身處都市中綠州的「精銳博」，位於龍富十路，基地達2377坪，精銳建設僅取其中350坪蓋大樓，保留近2000多坪打造多樣貌的森林景觀，比鄰而居的2000坪兒童公園，獲精銳建設友善認養，園區內外所串聯起的綠地共4300坪，打造市中心的綠森林。

「精銳博」現場專案協理高鴻麟表示，來到現場的客人，都被精銳博的環境所吸引，也有不少旅居國外的賞屋客得到共鳴，因為大自然給人的感受是最直接，「精銳博」讓客人感受到的放鬆、度假感是難能可貴的，也是客戶選擇購買「精銳博」的主因。

單元二從容的生活步調，吸引不少注重生活品質的自住買方，新成屋「精銳博」大片綠意樹海讓「精銳博」成為單元二最具指標的森林系建築，不少客戶交屋後紛紛介紹親友看屋，買氣熱。

精銳、龍寶、總太、惠宇等品牌建商進駐圈地推案，龍寶建設規畫「愉、悅臻邸」，尚未公開就已完售，美宅建商精銳建設6月插旗新榮和段，基地面積1310坪，預計規畫適合商務、自住族群的2-3房純住家。

高鐵帶動烏日區周邊建案，臨近高鐵特區的單元二也因成熟的生活機能成為矚目焦點，吸引對生活品質有更高追求的外地客。

(中時 )