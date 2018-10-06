高雄》陳其邁為何要找韓國瑜辯論？網友神解析

2018年10月06日 09:01 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨高雄市長候選人陳其邁日前上節目公開表示願意跟國民黨高雄市長候選人韓國瑜辯論，更表示，他早就準備好了。對此，韓陣營人士說，辯論一事，「韓國瑜從來都不怕」，內部也都在準備。不過，網友好奇的是，陳其邁怎麼有種找韓國瑜辯論，因為口才是韓國瑜的優勢，有網友認為陳其邁此舉是要跟韓國瑜正面對決，因為不這樣做，很可能就是像2014桃園台中的慘況，怎麼輸的都不知道！

對於陳其邁對韓國瑜下辯論的「挑戰帖」，有網友於批踢踢發文認為陳其邁還是很聰明的，與其兩個月後被海嘯吞掉，還不如自己掌握命運！因為選舉最怕對手倒吃甘蔗，幾個月前，陳其邁連多跟韓國瑜多說句話都不想，因為贏30%，躺著選幹嘛幫對方炒知名度；結果兩三個月內，民調快速拉近，依照陳其邁現在的表現，甚至可能進入到誤差範圍了，陳其邁如果不去跟韓國瑜正面對決很可能就是像2014桃園台中的慘況，怎麼輸的都不知道。

更有網友認為陳其邁此舉是針對「北漂族」，先看看為何北漂族會被韓國瑜吸引？猜跟台北市議員王世堅的質詢、還有之後一些訪問的片段，讓人覺得眼睛為之一亮，希望韓國瑜能為高雄帶來些改變，也就是說這些北漂族可能對政見會有比較高的期待，辯論的成敗會決定回家投票的意願

該網友更列舉四個辯論後的可能性：不辯論，北漂族投韓國瑜；辯論，敗，本來就投韓國瑜了，沒差；辯論，持平，有機率動搖韓國瑜的支持者；辯論，勝，不可能不用討論了。

也就是就算辯論失敗，只要不是太慘都不會有損失，但只要稍稍持平、或某些題目出現一些亮點，都可能動搖到北漂返鄉投票意願，韓國瑜的票就少了，最終可能出現辯論場合小輸，但投票獲勝（得利）的情況。

底下網友也紛紛表示，「要高雄避免像2014桃園就是必須這麼做沒錯」、「有夠悲哀，其邁想要贏其實很簡單，老老實實談論自己的政策，不要靠一堆打手人身攻擊，其邁在高雄多久了，連個光明磊落的選戰都不會打了」、「光韓在北農三年的經驗，至少可以幫高雄做一些農產價值，改善之類的實質幫助吧」、「工業4.0 AI是什麼有建設性的建設？打高空而已」。

(中時電子報)