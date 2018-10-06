捷運利多！去年全台建物交易面積前十大 中市占兩區

2018年10月06日 09:11 中時 盧金足

台中市西屯區房市交易，名列106年全台建物交易面積前十大鄉鎮市區。（盧金足攝）

「大台中房市交易動態資訊平台」發表10月份大台中房市的市況，就內政部最新公佈資料指出，在106年全台建物交易面積前十大鄉鎮市區中，台中市即以西屯區及北屯區高居兩席

，兩區的交易活絡度持續居高不下，其中又以北屯區最為火熱，捷運綠線機廠周邊已蓄勢待發。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔長表示，從107年7月實價登錄交易資料分析結果可知，不論新屋或中古屋市場，進場買房的民眾購屋預算仍無拉高的跡象，依舊限縮在總價500至1000萬元間，即便是在透天厝新屋(屋齡兩年內)交易，購買主力尚無法突破1500萬元門檻。

「大台中房市交易動態資訊平台」就台中市不動產交易量體及價格進行專業分析，建物買賣移轉登記數量部分，107年9月台中市買賣移轉登記棟數3008棟，較上月微幅增加1.2％，比去年同期減少8.3％，統計今年至9月的登記量(2萬8351棟)，暫時落後去年(2萬8926棟)表現。

建照、使照量，107年8月建照1704戶，較上月激增92.3％，比去年同期減0.4％；使照量873戶，較上月略增0.3％，依據107年7月份實價登錄資料，台中市整體建物買賣交易以住宅大樓及透天厝產品為主，其成交數量比例為40.7％與28.3％，而成交金額比例分別為44.6％與35.8％，透天厝交易價量略有成長。

107年7月建物交易總金額為約287億元，因高單價指標性建案交易銳減，建物成交總金額有下滑情形。

「大台中房市交易動態資訊平台」指出，根據立法院預算中心最新報告指出，我國超額儲蓄問題日益嚴重，表示民眾手頭上閒置資金多，但在一例一休正式上路後，實質限縮國人的可支配所得，造成寧願守本也不願加以投資形成額外損失的情勢加劇，間接降低了民眾將資金投入房市的意願。

以市場供需面而言，當前低總價的小宅市場興起，吸引不少人出籠購屋，但建商推案的量體遠大於市場的需求量，就內政部最新公佈資料指出，在106年全台建物交易面積前十大鄉鎮市區中，台中市即佔兩區，分別為西屯區及北屯區，兩區的交易活絡度持續居高不下。

(中時 )