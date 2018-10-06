19歲美少女生2子不同爸　PO網徵「好心人」

2018年10月06日 09:28 中時電子報 張國欽

香港一名19歲美少女「Q比」，2年多前在餐廳打工時認識一名男生，交往期間懷孕生下1女，後覺個性不合分手，過沒多久又認識一名富二代， Q比原以為碰到真命天子，每次做愛都不戴套，沒想到對方一聽到她懷孕就嚇跑，後來得知對方是詐騙集團成員、根本不是什麼小開，想到年紀輕輕就要獨力撫養2個小孩、心力交悴，只好上網PO文求助「有好心人能幫幫我嗎......？」

Q比上一個男友承諾要照顧她們母女，每次做愛都內射不戴套，但一聽說她懷孕就人間蒸發。（圖／翻攝IG）

據《星島日報》報導，Q比日前在《IG》PO文訴苦，坦承自己懷胎4月還要照顧1歲大的女兒，自覺人生無望想跳樓自殺，嚇得網友趕緊報警求救，警方趕到場後證實是虛驚一場，少女強調PO文純粹只是想發洩情緒、沒想過要真正尋死，但引來大批網友痛批浪費社會資源。

Q比被罵後PO文解釋，怨慨遇人不淑、連續被幾個渣男欺騙，年紀輕輕就懷孕2次、墮胎1次，上一個男友原本承諾要照顧她們母女，還鼓勵她多生幾個Baby，每次做愛都內射不戴套，結果一聽說她懷孕就人間蒸發、封鎖她的《臉書》、《IG》、《WhatsApp》，後來透過朋友得知男友躲在元朗，氣得Q比當晚就帶著姊妹淘衝上門理論，怎知前來應門的卻是另一名正妹。

男友一見Q比找上門，直言最多只能幫出手術費，其他一毛也不會多給，一想到男友不負責任的態度就越想越氣，最後直接找上媒體爆料，指控自稱高階經理人的男友根本是非法傳銷騙徒，四處詐財詐色。

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(中時電子報)