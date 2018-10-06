書與人的相遇 台中建商推動「悅讀」樂趣

2018年10月06日 09:08 中時 盧金足

位在台中國家歌劇院的陸府藝角6日開辦「一書藝世界」展覽，分享50名國內外藝術家推薦的好書。（盧金足攝）

陸府藝角在台中國家歌劇院展出啟發藝術家靈感的50本書。（盧金足攝）

「悅讀」的樂趣！為推廣以書會友，龍寶、富宇、磐興等品牌建商以推動美好關係，打造結合綠意、書香的公園書席。位在台中國家歌劇院的陸府藝角6日開辦「一書藝世界」展覽，分享50名國內外藝術家推薦的好書。

由陸府生活美學教育基金會所主辦的「一書藝世界」展覽，展出50本啟迪藝術家靈感來源、影響創作或是愛不釋手的書目，書本主題涵蓋小說、藝術理論、科學、哲學、童書等範疇。

其中有些書籍啟發藝術家創作的契機，有些書籍改變了藝術家的思維，還有藝術家將書籍中的靈感帶入創作之中。

陸府生活美學教育基金會表示，「一書藝世界」展覽源自於香港亞洲藝術文獻庫於2017至2018年度舉辦的《薰陶成藝：啟發藝術家的書本》流動書架計劃，這批藝術家推薦的書籍在全港中學巡迴展覽，拓展學生的文化視野與閱讀層面。

該基金會與香港亞洲藝術文獻庫接洽，將流動書架計劃延伸到台中歌劇院陸府藝角，並且在靜態書展之外，力邀三名藝術家與讀者民眾面對面分享閱讀與創作的故事。

三場講座為:擁有豐富國際展覽經驗的藝術家Charwei Tsai，暢談「書籍帶來的影響，環境社區創作分享」；藝術家郭奕臣分享「啟發的書籍及第一本繪本《宇宙掉了一顆牙》」；以及平面設計師暨詩集創作家黃千芮講述「從書封設計到詩的創作」歷程，讓民眾一探閱讀如何啟發藝術創意。

這50名藝術家分別來自台、港、韓、法、印度，當中台灣當代藝術家李明維推薦的書目為路易斯．海德所著《禮物：創造力與藝術家的現代世界》；韓國當代雕塑和裝置藝術家李蒲Lee Bul 則是推薦伊塔羅．卡爾維諾所著的《看不見的城市》；還有見證香港藝術史的畫家韓志勳所推薦的周夢蝶詩選《還魂草》。

為了將美學種子深植下一代，從11月到明年1月為期三個月時間，每月第一個週三晚間陸府藝角將舉辦親子共讀的「聽藝術，說故事」晚安閱讀時光，精選適合3~8歲兒童閱讀的好書

，邀請家長帶著小朋友一起培養閱讀樂趣。

(中時 )