MLB》小熊提前出局 球員不滿總教練調度

2018年10月06日 09:15 中時電子報 盧品青

芝加哥小熊例行賽表現不差，原本有望坐上國聯中區王座，但是季末連吞兩敗而提前出局。他們先在第163戰的加賽打輸釀酒人，被逼著打外卡，鏖戰13局後敗給洛磯，連續3年至少打進國聯決賽的成績也隨之中斷。

總裁艾普斯頓(Theo Epstein)在記者會坦承小熊球團出現了雜音，有些球員不滿總教練麥登(Joe Maddon)的調度方式。麥登從2015年接掌兵符，他有頻繁更換先發打線的習慣，前3年因為打出好成績，球員還不敢抱怨，今年失利後即暴露出內部矛盾。

艾普斯頓說：「隊上人才濟濟，麥登抽換先發球員也是為了讓大家都有表現機會。我知道有些人不喜歡這種不安定的感覺，我會與麥登溝通，找出改進的方法。」

小熊隊戰將如雲，這其實是艾普斯頓的一片苦心，他希望維持球隊的深度，以應付主力球員可能受傷的狀況。「我們擁有超過8位先發級球員，這是我們今年摘下95勝的關鍵原因。」但也是相同的原因，讓那些先發出賽被中斷的球員很不爽。

今年以「再見安打」決勝的18場比賽，小熊的成績只有8勝10敗。也就是在需要一棒定乾坤的時刻，小熊兵多將廣的優勢反倒不明顯。

《芝加哥論壇報》指出，麥登過去幾年被視為小熊贏球的功臣，他理當也要為今年的敗戰負責。季初就有人警告麥登不能輕忽球隊的失利，艾普斯頓也表示：「球季成敗不在於最後一周，而是在於整個球季的每一場比賽。」

(中時電子報)