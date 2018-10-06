國際交流再添新夥伴 台中與日本北海道簽署合作交流協定

2018年10月06日 09:40 中時 陳世宗

雙方致力推動觀光資源共享、合作互惠及國際交流，為台中市觀光產業發展再創新契機。（陳世宗攝）

台中市溫泉觀光國際交流再添新夥伴！5日晚上在市府觀光旅遊局陳盛山局長及各觀光業者共同見證下，台中市國際觀光發展協會柴俊林理事長及台中市溫泉觀光協會羅進洲理事長，分別與日本北海道登別市一般社團法人登別國際觀光會展協會唐神昌子會長，簽署「觀光友好交流合作協定」及「溫泉觀光友好交流合作協定」，雙方致力推動觀光資源共享、合作互惠及國際交流，為台中市觀光產業發展再創新契機。

觀旅局長陳盛山說，自104年起中市積極與日本及韓國各大知名溫泉區接軌交流，促成多項官方或民間的溫泉觀光合作交流協定；包含日本大分縣由布院及別府溫泉、鳥取縣三朝溫泉、岐阜縣下呂溫泉、韓國大田市儒城溫泉、青森縣平川溫泉等均成為本市姊妹湯，建立良好互動關係及合作交流。喜事再添一樁，與日本北海道登別溫泉締結合作交流協定。

陳盛山說，從1964年舉辦至今已邁入第53年，巨大的紅色的鬼頭造型閻羅王座車，上面乘載閻魔王，大家合力抬著赤鬼像喊著「嘿咻、嘿咻」，特色祭典吸引海內外遊客前往，是日本北國雪地露天溫泉的觀光名勝；每年約有300萬以上觀光客到訪，特感謝阿秋餐飲事業集團廖豐民董事長引薦，市府觀光旅遊局持續積極促成下，順利完成簽署兩個城市民間觀光友好交流與合作協定。

台中市與北海道互動交流十分密切，在「2017台中好湯溫泉季」活動時，日本北海道登別國際觀光會展協會業者就參與「跨國溫泉觀光旅遊護照」集章活動，而「2017臺中國際踩舞祭」也邀請來自北海道札幌(北昴隊)與小樽(翔樂舞)的YOSAKOI索朗祭代表隊伍出席表演，讓中臺灣的民眾感受到北國踩舞的熱情與活力。

登別國際觀光會展協會唐神昌子會長表示，能和台中市國際觀光發展協會及台中市溫泉觀光協會分別簽署觀光友好交流合作協定，共同致力推動雙方觀光合作與交流，上個月日本北海道遭逢大地震，地點發生在距離登別市95km的厚真町，登別市除了停電以外，沒有任何災害發生，登別溫泉的住宿設施及各商店都正常營業，目前一切運作正常，竭誠歡迎臺灣民眾前往觀光旅遊。

陳盛山強調，台中市和北海道相似，不僅物產豐饒，也以糕餅之鄉著名，透過締結為姊妹湯，從溫泉觀光開始，期盼在兩地日益頻繁的國際交流合作努力下，能夠深化慶典活動(踩舞)、主題旅遊(農業、溫泉、自行車)、文化教育(修學)、經濟農業(水產、糕餅)等範疇的交流，積極促進兩區域間之國際合作與經濟發展。

(中時 )