MLB》印隊王牌當機 衛冕軍太空人摘首勝

2018年10月06日 09:41 中時電子報 盧品青

太空人艾爾圖維(右)擊出全壘打，與隊友慶祝。（美聯社）

太空人在美聯分區系列賽首戰迎擊印地安人，亦是雙方先發投手韋藍德(Justin Verlander)與克魯伯(Corey Kluber)的王牌對決。韋藍德撐了5.1局失2分，克魯伯卻挨了3轟，最後太空人以7-2在五戰三勝制的系列賽拔得頭籌。

印隊兵敗的主要原因是「機器人」克魯伯失常，他4局下被太空人布瑞格曼(Alex Bregman)敲出陽春炮，接著又四壞保送、被連續敲安失分。當時教練已有些不安，但沒有換投，於是5局下就出現了慘劇。

5局下，太空人「春天哥」史普林傑(George Springer)、「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)轟出背靠背全壘打，一舉將領先擴大到4-0。印隊仍咬牙不換投，直到克魯伯又被敲安，總教練才終於讓他退場。

衛冕軍太空人此役火力暢旺，12支安打包括4支全壘打。投手韋藍德更是神勇，前5局居然演出無安打，第6局他留下滿壘後退場，接替的中繼投手被跑回兩分，責失都算韋藍德頭上，不過他還是拿下勝投。

克魯伯去年季後賽先發兩戰都被洋基打爆，害印隊最後被洋基淘汰，可能心裡留下陰影。事實上，自從他在前年世界大賽第7戰失手敗給小熊之後，他的季後賽先發都表現不佳。

印隊總教練法蘭柯納(Terry Francona)澄清：「去年的比賽與去年無關，克魯伯只是今天沒投好，因此付出了代價。」

(中時電子報)