台灣獻愛 越南多重畸形男童重生返家

2018年10月06日 10:43 中時 馮惠宜

深耕越南的台商宏福實業集團前後贊助700萬元經費，幫助罹患多發性淋巴血管瘤同病症的越女童南阮氏巒與劉小弟到中國附醫治療，兩童住院期間，宏福實業集團副董事長張志邦(左1)多次到病房探望，給予孩童極大鼓勵與溫暖。（馮惠宜翻攝）

罹患「先天性靜脈及淋巴畸形骨肥大症候群Klippel-Trenaunay Syndrome」（多發性淋巴血管瘤）的越南5歲男童劉小弟，歷經7個月、2階段4次手術，終於踏上返家之路，就在他返回越南前夕，中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心特別舉辦變裝歡送會，溫馨歡慶劉小弟健康出院。劉父也感謝台灣企業與醫療團隊的愛心，讓他們永生難忘。

劉小弟在深耕越南的台商宏福實業集團贊助下，今年3月，到中國附醫國際醫療中心院長陳宏基跨科團隊的治療，經過2階段4次手術，完成多重畸形重建及多餘組織切除，植皮、疤痕及攣縮治療，透過復健恢復關節正常活動與肌肉力量。也特別教導劉小弟家屬後續的傷口衛教照護，避免感染與獲得更好的復原，明年須再回院複診。

宏福實業集團與醫療團隊也特別在劉小弟返家前夕舉辦歡送派對，醫師團隊、義工、以及仍在院就醫的緬甸重難症女童小勒等人都一起參加活動，氣氛熱絡好似「小聯合國」。劉小弟父親感動表示，「謝謝宏福實業集團的愛心」、「大家熱情幫助我們，永生難忘」。

王哲仁表示，劉小弟從住院前的無助緊張，到現在開心活蹦亂跳，感受台灣熱情，判若兩人，終於健康快樂出院，讓宏福實業集團援助的初衷，意義非凡。這也體現宏福實業集團回饋當地人民，落實國際企業的責任與文化，更藉此擴散台灣愛的力量。

陳宏基表示，感謝宏福實業集團三年來，共援助近700百萬元，連續幫助越南女童阮氏巒與劉小弟，樹立優良的企業典範；因為台商企業的愛心加上本院醫療團隊合作無間，治癒好病童的重難症，也改變他們的新人生。

(中時 )