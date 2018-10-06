謝金河：十一陸客又擠爆關西機場 台灣勒？

2018年10月06日 10:50 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

中秋假期，財信傳媒董事長謝金河去日本旅遊，感受到日本發展觀光業的底氣。他感嘆說，日本搖身一變成為全球第13大觀光大國，是台灣的一面鏡子。陸客曾抵制日本，十一長假又擠爆關西機場，台灣也該想想，怎麼吸引國外觀光客？

謝金河在《蘋果日報》撰寫專欄說，此趟行程走訪佐賀唐津、武雄，沒到著名的大景點，只是到佐賀的鄉下走走，行程很簡單，卻感受到日本發展觀光業的底氣，看到外國旅客為日本經濟注入活水。

在福岡機場，搭機旅客人手一包藍色的雪肌粹，這讓高絲股價2年大漲10幾倍，資生堂也因化妝品大賣，股價這2年漲了8倍。外來旅客帶來龐大消費力道，這2年已逼近4兆日圓。

謝金河感嘆，台日觀光人數原在伯仲之間，2013年，日本外來旅客總人數是1036.3萬人次，台灣則是801.6萬人。

日本首相安倍晉三上台後，去年達2869萬人次，如今日本已朝3000萬人次邁進，甚至2020年東京奧運，將目標拉升到4000萬人次，將追上土耳其，蛻變成為前10大觀光國家。反觀台灣觀光人數，卻停留在1000萬人次上下。

謝金河分析，日本的觀光業崛起憑藉軟實力，讓人為了泡湯、吃美食、嚮往田野之美，想一去、再去、又去。其實，台灣不光是日月潭、墾丁或阿里山的景點，台灣也有很好的軟實力，天然資源不差，人民良善，物價也便宜。

謝金河說，這幾天十一長假，抵制過日本的陸客把關西機場擠爆，台灣也該想想，我們要怎麼努力，才能讓外國旅客近悅遠來。

(中時電子報)