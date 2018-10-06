參加喪禮卡到陰？ 婦人離奇墜樓亡

2018年10月06日 10:23 中時 吳岳修

新北市林口區發生一起離奇命案！楊姓婦人日前參加喪禮後自稱「卡到陰」，近來經常鬱鬱寡歡，6日與丈夫發生爭吵後，留下遺書從大樓樓頂墜樓身亡，但大樓電梯監視器卻未拍到楊婦上樓身影，家屬對死因沒有意見，警方研判自殺可能性高，全案部分疑點仍有待釐清。

警方調查，57歲楊姓婦人5日下午與丈夫發生口角，楊婦將自己反鎖在6樓住處臥室內，丈夫直到深夜11時50分時，進入臥室查看妻子狀況，但房內無人，只在床鋪上發現兩封以中英文書寫的遺書，丈夫四處尋找妻子身影時，突然聽到社區中庭傳來重物墜地聲響。

丈夫下樓發現妻子墜樓，社區警衛緊急撥打119，但在救護人員到場前，楊女因身體多處骨折、口鼻流血無生命跡象，家屬同意放棄急救。

警方勘察現場初步排除外力介入或他殺可能，屋內兩封遺書為楊女親手所寫，分別以中英文書寫 ，中文遺書給丈夫，英文遺書留給子女，內容多為交代後事，未交代尋死原因。

比較弔詭的事，楊女丈夫告訴警方，妻子有精神困擾問題，平常個性易緊張焦慮，另有高血壓症狀，上月底參加嬸嬸喪禮後精神不佳，曾自稱有「卡到陰」，上月底還曾至長庚醫院精神科就診，但近日憂鬱情況加重。

不過警方調閱大樓電梯監視器，卻未發現楊女搭電梯到頂樓的畫面，不排除她從防火梯步行上樓的可能，相關疑點現有警方釐清當中。

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(中時 )