台北》姚文智萬華造勢合體賴神 「人山人海」圖有玄機？

2018年10月06日 10:32 中時電子報 邱文秀

推文網友附上現場空椅子照，但有人質疑拍攝時間可能是還沒開始或散場前。(PTT政黑版)

kazekaze網友附上姚文智跟空椅子同框圖。(PTT政黑版)

八卦版20:27時也有網友AsakuraYume發文附圖，指往後走第二張就開始有空位，當時約莫是賴清德出現站台時間。(八卦版)

姚文智造勢晚會現場圖。(八卦版)

民進黨台北市長參選人姚文智昨晚在萬華龍山寺旁舉行中正萬華區後援會成立大會，行政院長賴清德也出席站台力挺。有網友在PTT政黑版發文指，造勢晚會很成功喔!並發兩張圖秀出現場「人山人海」說「現實風向vs網路風向」。底下推文卻有多張照片秀出空椅子圖，甚至有姚文智跟多張空椅子「同框照」，網友們對現場人數起了爭論。

姚文智昨晚在萬華龍山寺旁舉行造勢大會，行政院長賴清德出席高舉姚文智的手高喊當選，並授旗祝姚在選舉時旗開得勝。wer11 網友在22:24分時於PTT政黑版發文指，造勢晚會很成功喔!並發兩張圖秀出現場「人山人海」說「現實風向vs網路風向」。

豈料，底下推文有多位網友PO出現場處處空椅子的圖，還有姚文智不小心跟多張空椅子「同框照」。但推文也有人質疑，空椅子拍照時間可能是開始前或散場後，也有人提出舉辦的會場平常是遊民集散地，連走路工都省了。

網友留言「賴清德有來還這鳥樣喔 不用選了啦 丟臉死了」、「空的都是死人在坐著，死人都可以連署公投了」、「拍照時間要交待一下 有沒有可能是剛開始或散場拍的」、「就算椅子坐滿也不到五百位」。

八卦版20:27時也有網友AsakuraYume發文附圖，指往後走第二張就開始有空位，當時約莫是賴清德出現站台時間。網友留言「旁邊還有人在問這是選市長還是議員X」、「議員也沒幫他拉人吧XD」、「 真的人山人海....................我說夜市裡」、「我家這之前中秋辦的里民活動人還比較多耶XD」、「那裡有夜市有捷運出口有龍山寺 別把觀光客算進去。」、「本來以為是要舉辦6場千人造勢晚會，結果原來是6場加起來千人造勢晚會」。

(中時電子報)