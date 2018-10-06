MLB》哈波大肥約落誰家？賭盤最看好小熊

2018年10月06日 10:40 中時電子報 盧品青

大聯盟的自由市場將於下個月打開大門，國民隊外野手哈波(Bryce Harper)距離史上最大肥約愈來愈近了。OddsShark的賭盤已經開出哈波明年的落腳地，頭號熱門是今年剛出局的芝加哥小熊隊。

小熊獲得哈波的賠率是1賠1，洛杉磯道奇以1賠5居次，接著是費城人(1賠5.5)、洋基(1賠6)，然後才是國民(1賠7)。雖然外野已經沒有空間了，不過小熊球團的政策是多多益善，加上哈波的好兄弟布萊嚴(Kris Bryant)在陣，這也增加哈波加盟的意願。

除了小熊之外，養得起哈波當然就屬大聯盟第一豪門道奇，他們剛刷新了年度票房紀錄，若哈波加盟肯定會再創新高。再來是外界盛傳的費城人，他們早就摩拳擦掌要大幹一番，一般相信哈波和馬洽多(Manny Machado)兩個最大咖至少1人會被網羅到費城人。

至於洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)和史坦頓(Giancarlo Stanton)兩門重砲都是外野手，賈吉固定守右外野，史坦頓可以調整到左外野或DH，哈波雖是右外野手，但他今年也有部分場次轉守中外野。

只是洋基的政策漸趨保守，不太願意超過豪華稅門檻去砸錢搶人。他們今年已經以267轟刷新大聯盟紀錄，若加上哈波的火力(本季34轟)，明年挑戰300轟都不是沒可能。

(中時電子報)