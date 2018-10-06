電扶梯啟用也剪綵？丁守中批柯文哲沒政績只想當剪綵王

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

市府為捷運古亭站一座雙向電扶梯完工舉行啟用典禮，還由市長柯文哲到場剪綵，引發各界質疑。國民黨台北市長參選人丁守中批評，柯文哲「連捷運站裡一座電扶梯完工都要舉辦啟用大典」，誇張到拉紅布條、搞通行典禮、隆重剪綵，不但「市民都覺得荒唐」，更是惡質的官場文化，難道柯文哲「真想當剪綵王」嗎？

丁守中今天在臉書PO文做了以上表示。他也強調，市政要建設，大家都同意，但是需要如此窮極奢糜嗎？難不成因為柯文哲是歷任台北市長任內、唯一沒有捷運落成完工的市長，市府才做這些動作」？「沒政績到這種程度」？

丁守中也指出，過去工務單位不管道路、隧道或是軌道工程，常搞一些分段通車、分段破土、分段完工的把戲，無非就是「拍長官馬屁，幫長官做政績。沒想到市府連電扶梯安裝都能搞分段通行典禮，可說做秀到超神入化。

他也說，2012年就有議員質詢上下捷運站不便，拖個六年才完工，反應遲緩就不說了，未來四年、也就是下一任市長任期結束前，各捷運站增設電扶梯的改善工程才可能完成，現在就來慶祝剪綵？難不成接下來還要慶祝剪綵幾十次？

丁守中也說，柯文哲放任惡質剪綵文化流行，柯市府是墮落到甚麼程度才能想出這些怪招？「未來換燈泡要不要也來剪個綵」？就跟柯市府先前宣傳捷運站門已全數架設完成一樣，看一看，居然蓋了14年？也不過就是58個捷運站，效率這麼差，居然還敢當政績來誇口？

(中時電子報)

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