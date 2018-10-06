桃園》陳學聖批鄭文燦 藻礁他背信忘義成政客

陳學聖(右)聲援環保團體捍衛觀音藻礁生態。(陳學聖提供)

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中時
呂筱蟬

針對鄭文燦聲明「中油三接如果環評不過，則應該放棄，如果環評通過，應該以生態保育原則審視其工程。」，陳學聖6日出席眷村活動時，直言「鄭文燦為了選舉可以背信忘義」，是標準的「政客」，沒想到一場選舉就讓鄭文燦原形畢露，只是盲目的聽從中央，完全沒有中心思想，不知鄭文燦將自己定位在「英雄」、「狗熊」還是「梟雄」。

行政院長賴清德5日表示，若觀塘中油天然氣第三接收站可滿足電力需求，可重新評估深澳電廠是否停止興建，掀起「深澳下、觀塘上」討論，陳學聖痛批，「根本是選舉考量，賴揆的眼裡桃園人就是二等公民？」

他說，「觀塘換深澳」的主張，就不是把桃園放在眼裡，民進黨的心態就是「拯救蘇貞昌，認為鄭文燦已經『安搭』好市民，有龐大的民意支持，躺著都能當選，何必管環團那幾隻『會叫不會咬人的貓』呢？」

陳學生說，鄭文燦的聲明，不僅推責、切割，也背棄當初給環保團體的承諾，證明四年前簽署保護「觀新藻礁」就是一場選舉作秀，一場騙選票的政治操作。鄭文燦為了自己的政治利益，一味的逢迎拍馬，競選前承諾要劃設保護區，後來只成立了海岸管理處作作樣子，環團善意的提醒，鄭文燦仍一味的推託。

陳學聖重申，「觀塘工業港區環差案」即便通過，若還沒動工，就不發給開工許可，若已動工，立即勒令停工，這是我給藻礁承諾，給海洋生態承諾，也是給桃園市民一個承諾。

(中時 )

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