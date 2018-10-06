MLB》洋基2次滿壘只拿1分 紅襪主場笑迎首勝

紅襪隊先發投手賽爾(Chris Sale)5.1局失2分。（路透）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

紅襪隊6日主場迎戰洋基隊，洋基隊先發投手傑哈普(J.A. Happ)僅投2局就退場，加上比賽後段打線連2局攻佔滿壘竟只拿下1分，終場紅襪就以5比4收下美聯分區系列賽首勝。

1局下馬丁尼茲(J.D. Martinez)就展現打點功夫，以3分炮助隊攻下3比0領先。3局下紅襪隊開路先鋒貝茲(Mookie Betts)率先敲安上壘，下一棒貝寧坦迪(Andrew Benintendi) 補上安打形成一、三壘有人，同時打退洋基隊先發投手傑哈普。

格林（Chad Green）接手投球仍無法止住紅襪隊攻勢，被對手以1支安打與1支高飛犧牲打再攻下2分，紅襪領先來到5比0。

前5局遭到賽爾(Chris Sale)壓制的洋基打線，6局上終於有所突破，賈吉（Aaron Judge）、史坦頓2支安打攻佔一、二壘後，紅襪立即換投貝瑞瑟（Ryan Brasier），但他面對首位打者沃特（Luke Voit）就被擊出安打，洋基終於攻破得分大門，下一棒桂格瑞斯(Didi Gregorius)擊出內野滾地球，助隊追成2比5，隨後洋基雖攻佔滿壘，但無功而返。

7局上洋基無人出局時再度攻佔滿壘，但只靠著沃特內野滾地球回1分，錯失追分的大好機會，洋基仍以3比5落後，9局上雖靠著「法官」賈吉連2戰開轟，終場仍以1分差落敗。

(中時電子報)

NBA》林書豪連2場熱身賽淪為替補…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。