MLB》洋基2次滿壘只拿1分 紅襪主場笑迎首勝

2018年10月06日 11:14 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

紅襪隊6日主場迎戰洋基隊，洋基隊先發投手傑哈普(J.A. Happ)僅投2局就退場，加上比賽後段打線連2局攻佔滿壘竟只拿下1分，終場紅襪就以5比4收下美聯分區系列賽首勝。

1局下馬丁尼茲(J.D. Martinez)就展現打點功夫，以3分炮助隊攻下3比0領先。3局下紅襪隊開路先鋒貝茲(Mookie Betts)率先敲安上壘，下一棒貝寧坦迪(Andrew Benintendi) 補上安打形成一、三壘有人，同時打退洋基隊先發投手傑哈普。

格林（Chad Green）接手投球仍無法止住紅襪隊攻勢，被對手以1支安打與1支高飛犧牲打再攻下2分，紅襪領先來到5比0。

前5局遭到賽爾(Chris Sale)壓制的洋基打線，6局上終於有所突破，賈吉（Aaron Judge）、史坦頓2支安打攻佔一、二壘後，紅襪立即換投貝瑞瑟（Ryan Brasier），但他面對首位打者沃特（Luke Voit）就被擊出安打，洋基終於攻破得分大門，下一棒桂格瑞斯(Didi Gregorius)擊出內野滾地球，助隊追成2比5，隨後洋基雖攻佔滿壘，但無功而返。

7局上洋基無人出局時再度攻佔滿壘，但只靠著沃特內野滾地球回1分，錯失追分的大好機會，洋基仍以3比5落後，9局上雖靠著「法官」賈吉連2戰開轟，終場仍以1分差落敗。

(中時電子報)