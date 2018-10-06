愛家公投2案過門檻 下週審查是否成案

2018年10月06日 11:16 中時 鄭舲

下一代幸福聯盟發起三項「愛家公投」提案，中選會今公布其中兩案查核結果，由游信義提出的「婚姻定義公投」及曾獻瑩提出的「禁止同志教育公投」都跨越連署門檻。「婚姻定義公投」合格連署書共56萬5676份，有11萬2296份不合規定，不合格率約16.56%；「禁止同志教育公投」合格連署書有55萬6366份，11萬3802份不符規定，不合格率約16.98%。

中選會日前公佈國民黨提出的反空汙等三項公投查核結果，三案都跨越連署門檻，而反空汙公投已率先成案，反核食、反深澳電廠兩案則將在中選會9日加開的委員會中進行審查。

中選會今再上網公告兩項公投案連署書查核結果，由游信義領銜提出的「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」，總連署人數為67萬7972人，符合規定者有56萬5676份，另有11萬2296份不合規定，不合格率約16.56%，其中連署前死亡有612人，有偽造情事者4376人。

由曾獻瑩提出的「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」，總連署人數為67萬168人，符合規定者55萬6366份，有11萬3802份不符規定，不合格率約16.98%，其中有535人連署前死亡，4349份有偽造情事。

「婚姻定義公投」及「禁止同志教育公投」都將在9日的委員會進行審查，至於幸福盟提出的另一案「專法公投」預計6日第二階段連署資料也將送回，但何時公告，須待中選會作業流程完成。除了同婚專法公投外，還有東奧正名、挺同公投兩案及以核養綠公投尚未送回查對結果。

(中時 )