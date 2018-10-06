陸天文台發佈浪漫時刻表 10月有3場流星雨將劃破天際

2018年10月06日 13:08 旺報 孫曜樟

中國科學院紫金山天文臺日前發佈十月天文現象，北半球的秋日夜空將接連上演三場浪漫的流星雨。自10月6日長假尾聲起，天龍座、南金牛座和獵戶座流星雨將輪番劃破天際；閃耀在朗朗天空。

10月6日起，天龍座流星雨率先登場。中國科學院紫金山天文臺科普主管胡方浩說，天龍座流星雨，也稱為賈可比尼流星雨，發生在每年的10月國慶日後。在北京時間8日天黑後至9日天亮，該流星雨將迎來極大，即最佳觀賞期。

在1933年和1946年，該流星雨曾出現過每小時成千上萬顆「流星暴雨」，燦爛奪目。這也是20世紀最令人印象深刻的流星暴雨之一。但他表示，有意思的是，相比眨眼不見蹤影的流星，天龍座卻是出名的「慢速流星雨」，較為適合肉眼觀賞和拍照觀測。

十一長假過後，活躍期長達兩個月的南金牛座將接力這場天際表演。天文預報顯示，10號前後，今年的南金牛座流星雨也將進入高峰期，胡方浩指出，所謂南金牛座流星雨，就是金牛座流星雨的南支。作為北半球秋冬季節固定發生的小流星群，其活動時間非常分散。但在該流星雨爆發期間，活動速度較慢而且流星較多，非常適合剛入門的天文愛好者觀測。

最令人期待的獵戶座流星雨將於本月底壓軸登場。它也被稱為世界七大流星雨之一。10月21日至22日日出前，獵戶座流星雨將迎來極大。屆時，只要天空清澈，觀測者可以憑藉肉眼看到顆顆流星綻放夜空的美麗畫面。

胡方浩表示，獵戶座流星雨是由著名的哈雷彗星造成的，哈雷彗星每76年就會回到太陽系的核心區，碎片散佈在彗星軌道上，從而形成了獵戶座流星雨。除流星速度快、亮流星多之外，峰值流量持續時間較長也是獵戶座流星雨的主要特點。

(旺報 )