中國瀕危特有植物平當樹 昆明植物所開出「小白花」

2018年10月06日 12:26 旺報 孫曜樟

中國特有種平當樹是錦葵科平當樹屬的落葉小喬木，也是2013年出版的《中國珍稀瀕危植物圖鑒》中，僅有的12個未能獲得彩色圖片的物種之一。日前其再次於昆明植物研究所開出花朵，也正式終結了其花為黃色的錯誤。

中國科學院昆明植物研究所中國西南野生生物種質資源庫種子採集隊；于2014年在昆明市祿勸縣開展野外種質資源調查時，在普渡河谷殘存的一片天然林中偶然採到一份帶果實的植物標本，經鑒定後其形態特徵符合國家二級保護植物平當樹的描述。為進一步確認該樹種的身份，採集隊於2016年再次對該採集地點進行了回訪，並將兩棵植株帶回昆明植物所栽培觀察。

引種後的植株長勢良好，其中一株在當年（2016年）秋季開花後，於今年9月再次進入花期。平當樹花開昆明植物研究所，使這一國家保護植物的樣貌得以明確，並澄清了《中國植物志》和英文修訂版（Flora of China）中將該植物的花描述為「黃色」的錯誤。

昆明植物研究所科研人員將針對平當樹展開後續遷地保育其他環節的研究。由於此次發現的平當樹分佈地點不在保護區內，將聯合林業部門加大對平當樹野外種群的調查評估，希望透過就地保護和遷地保護相互結合的手段，使這一珍稀瀕危物種得到有效的保護。

(旺報 )