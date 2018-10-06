賴揆拋觀塘換深澳 吳敦義：恐怕有爭議

行政院長賴清德昨拋出以觀塘天然氣第三接收站的興建換深澳電廠停建，遭質疑是為選舉轉彎。國民黨主席吳敦義表示，用三接換深澳「恐怕還是有爭議」，因為藻礁也是非常重要的天然生態。(鄭舲攝)

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行政院長賴清德昨拋出以觀塘天然氣第三接收站的興建換深澳電廠停建，遭質疑是為選舉轉彎。國民黨主席吳敦義今上午受訪表示，用三接換深澳「恐怕還是有爭議」，因為藻礁也是非常重要的天然生態，「如果深澳也痛、觀塘也痛，就要看賴院長做什麼處理，我不便評論。」

賴清德昨在立法院答詢時指出，如果觀塘第三接收站可以通過環評順利興建，可以重新評估停建深澳電廠的可行性。吳敦義表示，如果深澳電廠停建是等第三天然氣接收站興建，恐怕還是有爭議，因為藻礁也是非常重要的天然生態，所以環評或環保專家每次討論，都不贊成亂做，時間就拖得很久。

吳敦義說，如果深澳也痛、觀塘也痛，就要看賴清德做什麼處理，因為國民黨現在是在野的監督，執政黨做哪個決定，哪一樣的利益比較大，如果付出的代價比較小，那也許就是一個評價，如果左右為難，恐怕都不好，因為現在電力的確是有缺乏。

吳敦義指出，當前美中貿易發生衝突，很多台商就考慮要回台灣，但台灣面臨五缺問題，缺地、缺水、缺電、缺工還缺人才，五缺不解決，台商也不敢回來，國內投資企業家也會擔心，不解決五缺問題，恐怕經濟就會在低檔當中。

吳敦義也提到，蔡英文總統說這是20年來經濟最好，但跟歷任總統比較，「她還是最差的一個」，平均經濟成長率還是最壞，社會安全也很糟，短短幾個月就發生多起火災、分屍案，「蔡英文以下的執政黨，應該好好洗心革面。」

吳敦義呼籲，政府一定要清廉、有能力、尊重民眾，而且經濟一定要搞好，不要挑起世代紛爭，最重要是要有和平穩定的兩岸關係，才能振興觀光。他說，現在越南新娘回家探親再過來，或是日本旅客飛新加坡在桃園機場轉機三十分鐘，也算觀光旅客，衝上千萬人次，但這些人沒到台灣來住、來買東西、沒到夜市去逛，「這種欺騙的政治是不健康的。」

(中時 )

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