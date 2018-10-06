錦榮 JR紀言愷力挺視障朋友騎鐵馬環台

2018年10月06日 11:32 旺報 廖慧娟

愛盲基金會「用心引路、夢想起飛——2018關注低視能鐵馬環台活動」今天（6日）正式出發，15位視障朋友、12位銀髮族長者及26位熱心的領騎教練一同展開為期9天、900公里的協力車鐵馬環台之旅；出發前，「運動雙男神」錦榮、JR紀言愷連袂現身騎行出發地板橋，用行動力挺這項活動，為所有參與者加油打氣。

全台約有近6萬名視障者及上百萬的低視能者，因視力退化喪失而恐懼、缺乏自信，愛盲基金會期望藉由此次活動的辦理，鼓勵更多視力受損的朋友勇敢走出視力侷限、拋開視野的枷鎖，勇敢踩出去、挑戰人生中的每一種可能。

JR紀言愷與錦榮最近都是工作行程滿檔，JR紀言愷目前忙於主演電影《樂獄》與同名主題曲宣傳；錦榮最近正與高以翔、張亮等人在杭州拍攝電視劇，飾演有輕微「亞斯伯格症」的時尚雜誌CEO，以亞洲旅遊台《王子的移動城堡》入圍第53屆金鐘獎「生活風格節目獎」，今晚就要走紅毯，參與金鐘獎頒獎典禮，但2人還是抽空出席「用心引路、夢想起飛——2018關注低視能鐵馬環台活動」的出發儀式，早上8點就現身活動起始地點板橋，為所有參與活動的人加油打氣。

JR紀言愷表示，曾花11個小時與上千人騎車遊花東縱谷，非常享受整個過程。愛運動的他最滿意自己屁股與腿，只是比較少有機會秀，其次滿意的就是大家熟悉的腹肌。

錦榮今天更是起了個大早，素顏從南港騎自行車到板橋出席活動。他表示，自己有色弱症狀，但喜歡大自然與大眾運輸交通工具的他，常會配戴有導正顏色的墨鏡出門。

愛運動的錦榮表示最滿意自己現在體脂肪6%，但他強調：「無論是運動或是減肥，健康都是最重要的！」他也笑說，晚上慶功無論得獎與否，都要大吃垃圾食物，因為愛吃披薩、漢堡的他，這陣子拍戲緣故，有嚴格控制飲食，經紀公司已安排火鍋餐廳讓他大啖清淡涮涮肉。錦榮也透露1月將主持《王子的移動城堡》第3季，明年也已規劃好進軍美國的工作計畫。

9天的鐵馬環台由板橋出發逆時針繞台灣一圈，如果民眾在路上巧遇這群勇敢追夢的朋友們，籲請不吝惜地給予他們鼓勵與加油！愛盲基金會的粉絲團陸續更新資訊，也歡迎大家持續關注。詳情請洽官網http://www.tfb.org.tw，臉書粉絲團https://www.facebook.com/tfb.eyelove。

(旺報 )