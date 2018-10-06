「90愛健康減重」競賽 半年甩掉近3000公斤

2018年10月06日 12:22 中時 陳世宗

員工潘學海減重前。（陳世宗翻攝）

員工潘學海減重後的健壯體格！（陳世宗翻攝）

童綜合醫院為鼓勵民眾健康瘦身，舉辦「90愛健康減重」競賽成果發表活動，這次健康減重競賽共分為團體組、員工組、社區組、不復胖組、90萬達標組等五組，參加人數達2000人，為期半年的活動下來，總共減少2822公斤，每人平均減掉1.4公斤；為鼓勵民眾的踴躍參與，也進行抽獎活動，抽出腿部按摩機、跑步機、踏步機等健康好禮，鼓勵民眾持續運動維持健康好身材。

現場邀請各組前三名到場領獎，員工組第一名減了11.3公斤，社區民眾第一名減了17.8公斤，並進行棒球九宮格投球，把減少的重量擊落，象徵打擊肥胖成功達標，希望能夠一直維持健康體重，並保持身體的最佳狀況。

到場領獎的康先生，身高184，目前體重93KG，減肥前最重達到109KG，半年多來經由飲食控制與運動，共減下了16公斤，成為社區民眾組減重第二名。

康先生表示，減重最重要的就是持之以恆，以前每天都要喝1瓶以上的600cc可樂，導致體重不斷升高，去捐血時也因乳糜血關係而不能捐血，自覺身體狀況不斷變差，為了健康著想，報名參加童綜合醫院的減重活動。

從參賽開始，就不再碰代糖類(非天然糖類)的飲料和食物，每天規律運動，體重開始慢慢下降，平均每周降下1.2公斤，減重後精神和體能都變得更好，感到努力相當值得，也獲得老婆跟朋友的稱讚；相信只要有心減重，健康減重，一定能達到理想目標，切忌不要隨便服用藥物及急速減重，否則損壞身體健康得不償失。

童綜合醫院副院長許弘毅表示，隨著飲食的精緻化，世界上肥胖人數已增長近三倍，2016年18歲以上的成年人中逾19億人超重，其中超過6.5億人肥胖，18歲以上的成年人中有39%超重，其中13%為肥胖，過重可說是現代的文明病。

國人10大死因中包含癌症、心臟血管疾病、糖尿病、高血壓、慢性阻塞性疾病等，皆與肥胖有高度的相關，因此童綜合舉辦這場活動，來鼓勵民眾健康減重，希望傳達減重對身體健康的重要性。

童綜合醫院為促進民眾健康，從102年起每年都舉辦健康減重競賽，平均每年幫助參與者減少2千多公斤的重量，不少參賽民眾都因為競賽的關係，更認真減重來維持身體健康，除了減重外，競賽還設立了不復胖獎，因為減重之後努力保持身材與健康也同樣重要，醫院希望透過辦理健康減重競賽，幫助民眾對抗肥胖找回健康與自信。

(中時 )