震撼彈!促轉會主委黃煌雄請辭

2018年10月06日 11:36 中時電子報 邱文秀

許久不見人影的促轉會主委黃煌雄出現在議場內，神情顯得有些不安。（姚志平攝）

促轉會副主委張天欽日前被爆在內部會議中，直接點名新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣的例子，更以促轉會「升格變東廠」而沾沾自喜，引發一連串政治事件。促轉會主委黃煌雄今天發表辭職聲明表示，為了解開朝野不必要的政治僵持，並共同努力推動轉型正義，決定主動辭去促轉會主委一職。

促轉會副研究員吳佩蓉日前向媒體爆料張天欽錄音檔震撼全國，促轉會主委黃煌雄今天發表辭職聲明。

國民黨9名立委9月17日至促轉會踢館，並在大門貼上「東廠」2字！藍委賴士葆更諷刺促轉會主委黃煌雄是「東廠魏公公」，讓黃煌雄難以接受，一度哽咽到說不出話，「這一生遭受最大的控訴」，黃煌雄當時更自爆，坦承被前副主委張天欽架空，7月中旬之前他連內部公文都沒有看到。

黃煌雄辭職聲明全文如下：

「承擔，是為了轉型正義工程；放下，也是為了轉型正義工程。」

「我是民選總統，我代表社會民意，要求你承擔社會責任」，這是蔡英文總統打動我接受促轉會主委一職的最關鍵用語。

轉型正義伴隨民主轉型應運而興，台灣的轉型正義工程雖然起步較晚，卻是民主運動具有正當性、又有合法性的授權，因此實應從超越政黨輪替的高度與格局來看待。

我懷著這種心境與自我期許來承擔此一職務。由於從政過程上，我曾推動一些影響深遠又超越政黨輪替的重大案例，包括：

— 率先發起「國民黨讓我回家」的協助「老兵返鄉探親運動」(1986-1987) 。

—最早提出「改變中央政府預算分配結構新方案—國防預算每年降3%，連降6年，從48%降到30%，其所釋放出來的預算轉移到社會福利與教育文化」(1988) 。

— 主持出版全國第一本「國防白皮書」(1989) 。

—擔任「民主大憲章」憲政研究小組召集人，當全國各界有關總統選制舉棋不定之時，堅 定提出總統由人民直接選舉產生的政治創新主張(1990) 。

— 完成全國第一份具有公信力的「(國民黨)黨產調查報告」(2001) 。

— 提出與人民關係密切的「全民健保總體檢調查報告」(2011)。

這些案例都經得起時間檢驗，也都超越黨派，超越政黨輪替，並影響迄今。我內心深盼這些案例的累積及其外溢效應，對於我主持促轉會推動轉型正義超越政黨輪替的歷史工程，能有一定的助益。

但「912」事件破壞了大局。「912」風暴不僅使成立之初即備受爭議的促轉會蒙上難以承受的「東廠」污名，更加深朝野政黨的疑慮與對立，致新會期的立法院竟因而幾度開議不成，使本已崎嶇難行的轉型正義工程，雪上加霜，舉步維艱。

「912」事件源自一個非正式會議，其所討論的內容，事前我一無所悉，事件爆發以後，「912」所呈現的心態與觀點，也與我30多年來所堅持的黨外精神不相容。作為促轉會主委，我責無旁貸，當「912」所必須面對的事情均已處理告一段落之際，為了解開朝野不必要的政治僵持，雙方必須智慧以對，冷靜互動，相向而行，並共同努力為超越政黨輪替的轉型正義留下空間，因此，我決定主動辭去促轉會主委一職，俾讓促轉會得以浴火重生，並讓促轉會所追求的「真相、責任、公義、和解」的目標得以延續。

承擔，是為了轉型正義工程；放下，也是為了轉型正義工程。從承擔到放下，我感謝全國各界理念相同者的關心，也感謝蔡總統、賴院長、柯總召及立法院民進黨黨團的支持。

(中時電子報)