興大校長建議教師薪水回捐 校方澄清：只是討論非決議

2018年10月06日 11:42 旺報 李侑珊

中興大學獸醫系近日公開徵聘義務兼職教師，引起強烈批評，校方雖撤除這項作法，且不會再重蹈覆轍，卻又傳出校長薛富盛在校內會議上表示，可向應徵教師商討，「是否可以將薪水，回捐給學校進行運用」，興大主秘陳德勛說，會議過程所有主管都參與討論，這段表述只是校長的一小段個人發言，並非會議結論。

中興大學學代會今日凌晨發表聲明，主張「遏止佛系教師，守護高教品質」，興大學代會議長黃仲綸表示，興大在9公開招募3名獸醫系「義務授課教師」，要求頂尖人才做功德的心態遭到各界嚴正批評。他並反問：「離譜的是，3年前就已經發生過類似的事件，不禁讓人質疑，校方究竟是沒有反省能力，還是不把高教教學品質放在眼裡？」

黃仲綸還提到，興大近日召開校內會議，校長薛富盛在會議上針對此事表示：「為了不讓社會不安，往後一定要支薪，但我們可以在面試時，告知對方本校財務狀況，並商討是否可以將薪水，回捐給學校進行運用。」

黃仲綸認為，此話看似合理，實際上是在以一個勞資權力不對等的情況下暗示求職者，「如果身為求職者，在面試時，誰敢不答應呢？又有多少教學優良教授，有足夠的背景可以支持他接受不支薪的情況來校服務、上課呢？」他更質疑，往後學生的受教權益，是不是會在教學勞動品質沒有受到保障的情況下受損？興大學代會因此此向校方呼籲，恪守教育操守，停止踐踏高教勞動權益。

對此，興大主秘陳德勛則回應，校長的發言是在本周三召開的行政會議，全校所有主管都有參加，針對獸醫系招募義務兼職教師惹議，人事室也在會議上報告，未來將全面按照教育部規定，專兼任教師都會支付鐘點費，同時也決議針對教師聘任訂立SOP來處理。

至於興大學代會直指薛富盛的不當發言，陳德勛則澄清，出席會議的主管對於此事都有發表看法，校長所做的表述只是一小段個人說法，這只是討論的過程，並不代表會議結論。

(旺報 )