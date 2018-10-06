Kolas竟申請法扶告律師 包正豪痛批：把荒謬進行到底

2018年10月06日 12:12 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

Kolas Yotaka為50萬元民事求償，申請法律扶助。(擷圖自陳采邑臉書)。

申請法扶提告法扶律師，沒有比這更荒謬！前台東法扶律師陳采邑5日貼文表示，行政院發言人Kolas Yotaka踏入法扶台北分會，申請對她民事賠償的法扶律師時，一切變得諷刺，怎麼立委從打壓要凍結法扶預算，變成申請法扶？學者包正豪聲援陳采邑說，Kolas「把荒謬進行到底」，是最糟糕的原住民政客。

陳采邑因此前在臉書發表「民進黨不分區原民立委可以公開為同居人原民會主委背書」等語，遭時任立委的行政院發言人Kolas提告妨害名譽。後來雖不起訴，Kolas仍繼續告民事賠償。

陳采邑5日在臉書上寫道，這位發言人在法扶是鼎鼎有名的，因為我們在原民中心的規劃上堅持獨立性，也拒絕政治干預，結果卻面臨Kolas提案凍結法扶預算，三番兩次以立委辦公室名義，要求原民會來文法扶調查資料，甚至調查我在法扶台東分會任職時的案件及律師名單。

陳采邑提到，107年4月23日，Kolas一腳踏入法扶台北分會，申請對我民事賠償的法扶律師時，一切變得很諷刺，怎麼立委從打壓法扶，變成申請法扶？

從受理預約、申請、審查到派法扶律師給Kolas，一想到法扶同仁在過程中所面臨的無奈與壓力，就覺得心疼，甚至自責。陳采邑說，她不怕Kolas對自己提告，「出來混的，身上沒個刀疤，怎麼算是個咖？」

淡大蘭陽校園教授兼院長包正豪在臉書分享陳采邑的這篇檄文，痛批這件事情從頭到尾就是一個極度諷刺的黑色荒謬劇，Kolas負責扮演「把荒謬進行到底」，他個人認為她是最糟糕的原住民政客。

包正豪指出，坐領數十萬高薪的立委，走進法扶，使用原本用來幫助弱勢族人獲得公平訴訟的政府資源，來告另一位法扶律師。這個人的心態是什麼？她其實是在示威，是在恐嚇與羞辱法扶！她在傳達一個威脅恫嚇的訊息給其他人：「看你們誰敢！」

Kolas走進法扶的那一刻，她就自我證明自己是個小人，還特別虛偽。因為資源如此微薄有限的時候，她還要目中無人地「佔用」一份原本可以用在其他有迫切需要的族人朋友身上的法律扶助資源。如果Kolas有一絲絲「要為原住民喉舌」的真心，她就不會濫用有限的法扶資源，只為羞辱。

包正豪說，在台灣有一種「原住民」，身上確實流著原住民血液，享用一切資源，然後轉過身來就張牙舞爪地踐踏原住民權益。這裡就有一個活生生的例子。

(中時電子報)