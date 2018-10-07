幸福人壽掏空案 涉案人求出境2天赴港保工作遭駁

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涉及幸福人壽掏空案的香港EFG銀行人員吳曉雲，被交保520萬元，遭限制出境超過3年，她日前宣稱她滯台3年期間，都只領員工底薪，因她香港簽證將在本月底到期，須親自赴香港處理工作事宜，否則EFG銀行工作不保，向法院聲請暫時解除2天境管赴港，法官認為無理由，予以駁回。

前幸福人壽董事長鄧文聰計畫將幸福人壽資產挪為己用，遂與吳曉雲共謀，利用幸福人壽將國外資產委託EFG 銀行代操之機會，將幸福人壽海外資產違法設質予EFG 銀行。最高法院依加重背信罪判處鄧文聰徒刑10年確定，鄧文聰另涉洗錢等2罪發回更審。北檢今年6月依違反保險法起訴吳曉雲，案件仍在法院審理中。

吳女日前具狀請求暫時解除境管，指她遭檢方諭令520 萬元交保，並限制出境迄今，因她現有瑞士EFG BANK AG 香港分行員工資格，領有底薪，其工作簽證所需香港多次入境許可證逗留期間將於10月30日到期，需辦理展期才能繼續於EFG 銀行任職，依香港法規規定，她須於提出申請書及領取展延證二時段親自入境香港才能辦理，聲請暫時解除她2天境管處分，以利她入境香港申請。

法官認為，吳女自2015年3月底，特偵組訊後諭令限制出境迄今，她雖提出EFG 銀行函文、香港延長逗留期限申請表等證明，但吳並未提出其工作合約，以證實她在逗留其期間屆滿後，仍繼續受僱於EFG 銀行，而有延長逗留期限及另行取得香港工作簽證之必要。

另法官考量吳女被限制出境迄今超過3 年，其間均未實際赴香港工作，她赴香港是否能續受EFG 銀行聘任，恐有問題，認無暫時解除境管必要，駁回吳聲請。

(中時 )

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