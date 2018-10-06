《翻爆旺寵物》賣萌 撒嬌 耍特權 療癒Q寵快收編

《翻爆旺寵物》賣萌 撒嬌 耍特權 療癒Q寵快收編

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中時電子報
綜合報導

◎貓如其名 黑貓麻糬超黏人

宜蘭有1隻全身黑的小貓「麻糬」，是隻頑皮又貼心的米克斯小公貓，不僅超愛撒嬌、「黏人」的功夫一流，經常將主人的身體當「樹」爬，每天上午7點還會準時跳到床上不斷地磨蹭，提醒還在睡夢中的主人「該起床了」，堪稱是個最可愛的「活體鬧鐘」。

◎超有愛！正妹直播主養4貓

人美心更美！17直播主苡甜外型甜美，在直播平台中擁有近3萬名粉絲，從小就喜歡動物，飼養2隻狗、2隻流浪貓，又替中途之家照料2隻流浪貓，家中成了貓狗新樂園，儘管飼養花費不低，但她卻認為「這是甜蜜的負擔！」未來想到動物之家當志工。

◎千人致哀 清大浪浪過世

國立清華大學校園浪浪之一的「皮蛋」，愛調皮搗蛋的形象，讓不少師生留下深刻印象，不料月前發生車禍，送醫搶救仍告不治，清大懷生社在粉絲頁PO文悼念，超過千名師生按下「淚眼」追悼，並紛紛留言給皮蛋，希望牠開心地在天堂玩耍。

◎浪貓賣萌 轉角遇長期飯票

國民黨台中市議員楊正中的特助王玲惠，談起與家中兩隻貓咪的相遇，她說劇情比偶像劇更偶像劇。她養的兩隻貓，1隻叫「阿醜」、1隻叫「軟腳」，朋友都說她給貓咪亂取名，事實上名字都是其來有自，背後都有段感人的故事。

◎搖身一變 浪浪出運變寵兒

嘉義耐斯王子大飯店行銷企畫部副理王鈺淳，家中養1隻柴犬Marco有9年，原本被棄養的流浪犬遇到好人家，搖身一變成為「寵兒」，與主人的獨生女兒成為最佳玩伴，玩扮家家酒時，Marco常飾演多重角色，他們玩在一起的可愛萌樣，常逗樂一家人笑呵呵。

◎一聲令下 鳥們成群起飛

多年前初次接觸寵物鸚鵡，讓開設餐飲店的老闆謝秉翰一腳踏入飼養行列，認為愛牠就要讓牠自由飛翔的觀念，陸續買進多隻鸚鵡，但前期不用籠子圈養，甚至從小就不剪翅，搞得不斷上演找鳥戲碼，如今只好將牠們限制行動。

(中時電子報)

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