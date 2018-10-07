涉集體貪瀆 中山一前所長林崇成7警延押2月

涉集體貪瀆，中山一前所長林崇成7警延押2月。(翻攝google map)

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中山警分局中山一派出所員警集體貪瀆弊案，涉案在押的前所長林崇成等7名員警，因羈押期限將在下周五(12日)屆滿，台北地院因林妻帳戶有不明資產，且部分涉案業者供稱內心懼怕與員警一起出庭為由，認為7警有繼續羈押必要，裁定延押2個月。

台北地檢署查出，中山一派出所涉嫌在13年間，按月收受色情酒店業者賄款，包庇色情，共收賄780萬，今年7月12日依貪汙等罪起訴中山一派出所前所長林崇成等10名警員及4名業者。其中林崇成7警遭羈押。

林崇成等7警否認犯罪，分別辯稱任職警界多年，無任何其他職業經驗，沒有出國紀錄及國外資產，是家裡唯一經濟支柱等理由，強調沒有逃亡可能。

但法官考量，業者供稱員警收賄時間，包括林崇成任職所長期間，此外，林任職所長期間，妻子帳戶確有增加大量來源不明之現金存款事實；另林得知酒店被北檢查辦後，積極透過管道瞭解辦案進度及偵查罪名、方向、酒店業者具保情形，關心程度超乎尋常。

再加上部分涉案業者及律師，一再強調案發後內心非常恐懼不安，擔心遭到涉案員警加害報復等語，請求法院儘可能不要傳喚到庭。

法官認為，林崇成7警長期任職中山一派出所，對於該轄區具有相當影響力，若准7警具保在外，將對日後到庭證述的同案被告、證人施加壓力可能，7警仍有羈押必要，裁定自10月12日起延押2個月，並予禁見。

(中時 )

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