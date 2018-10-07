酒後怒毆富二代女友 「酒空」廚師違家暴令判刑7月

2018年10月07日 07:26 中時 陳志賢

有酗酒惡習的蘇姓廚師，酒後常對同居女友及小孩暴力相向，被女友聲請保護令，但他涉酒駕案出獄返家僅2個月，又在酒後因網路線路問題發怒，以酒瓶及徒手毆打女友及小孩。台北地院認為蘇男違反保護令罪，且為累犯，判處蘇徒刑7月，要他再入監反省。

據了解，蘇男涉有贓物、傷害、恐嚇等多項前科，蘇學歷不高，經濟狀況不佳，長期酗酒有酒癮，認識富家千金女友後，卻酒後常動手，蘇男因本案遭羈押，法院審理時一度考慮是否准其具保，但檢察官請求法院讓其女友搬家後再准交保。

判決指出，蘇男因多次酒後對女友、小孩施暴，女友去年9月向法院聲請保護令獲准，期間1年，蘇男因2度酒駕被判刑7月確定，於去年11月入監，今年5月才出獄返家。

今年7月間，蘇男酒後因網路線路問題發怒，對女友與前夫所生的女兒、自己小孩大吼，並以甩巴掌、用酒瓶打女友與前夫的女兒頭部，女友見狀上前阻止，蘇竟推倒女友在地，並咬她左手，員警獲報前往處理，將蘇男送辦。

法官發現，蘇前科累累，不但有酒駕紀錄，甚至曾恐嚇父親、毆打前任女友被判刑確定，素行不佳，且有酒癮惡習，屢有對家人或枕邊人暴力相向的情形。近1 年來，他對現任女友施暴情形日愈嚴重，被害女友曾向法院表示，她將聲請延長保護令的時間，更希望法院保密她的地址，讓蘇暫時不要去找她。

雖然女友及小孩未對蘇男暴行提告，但法官認為蘇已違反保護令，使女友身心承受莫大的恐懼，更造成未年子女心靈終身蒙受家庭暴力的陰影，身心無法健全成長，依違反保護令罪判處蘇徒刑7月。本案可上訴。

(中時 )